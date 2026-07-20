No busquemos fantasmas: no hubo conspiraciones, pero sí hay una campaña anti-Argentina totalmente repudiable

La arenga de Messi y la emoción de los jugadores pueden deberse a múltiples causas. Lo cierto es que España fue superior y un justo ganador.

Tras la final entre Argentina y España, muchos empezaron a hablar de una conspiración, una campaña muy presente que habría dificultado las posibilidades de ser finalmente el ganador del partido. De hecho, en las últimas horas, se difundió un video que muestra la arenga de Lionel Messi al salir del vestuario, mientras jugadores como Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Dibu Martínez aparecen lagrimeando, con los ojos rojos y hasta diría golpeados emocionalmente antes del encuentro.

Sí, esto sucedió en la previa. “Olvidémonos de todo” fue la frase que resonó en todos lados. Messi nunca fue de hacer grandes arengas a sus compañeros. Ya desde aquel momento contra Grecia, en donde Diego Armando Maradona lo convirtió en capitán para el Mundial 2010, él mostró que sus dotes a la hora de hablar no eran las mejores.

Messi ha tenido momentos motivacionales muy buenos y que han sido viralizados, pero nunca se dedicó especialmente a esto. Lo que pasa es que esta frase, que hace referencia a olvidarse de todo, a jugar sin pensar en lo que pasó, despertó un montón de ideas conspiranoicas alrededor del Argentina vs. España, como si en realidad los jugadores ya supieran, por los comentarios en redes sociales, que el partido ya estaba perdido de entrada, lo cual, para mucha gente, explica el rendimiento del equipo.

La realidad es que habrá muchas ideas de conspiraciones, pero, en este caso, es tan solo la salida de una arenga que habrá sido emocional por demás. Si sucedió algo extraño, ya nos enteraremos, pero, por lo pronto, puede estar más cercano a casos históricos como, por ejemplo, el que tuvimos en el fútbol argentino con la salida de Juan Román Riquelme de Boca, anunciada antes de la final contra Corinthians.

Tal vez, antes del partido, Scaloni y Messi anunciaron que hasta ahí llegaban y eso golpeó al grupo. Tal vez, la arenga fue demasiado emocional, como sucedió en Qatar 2022, reconocido por todos, futbolistas, cuerpo técnico y hasta mostrado en el documental. También puede pasar que haya habido un video de las familias que terminó de acongojar a todos los jugadores o una arenga que no salió del todo bien a la hora de motivar.

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En todo caso, la Selección Argentina perdió porque el rival fue mucho mejor y porque La Albiceleste intentó superarse, pero tuvo el gran problema de estar diezmada física y futbolísticamente a lo largo de toda la Copa del Mundo. Vos corriste detrás de la zanahoria, pero nunca la alcanzaste. Es un equipo que tuvo que pelear ante la adversidad constantemente luego de la fase de grupos, que sufrió para ganarle a Cabo Verde, a Egipto, a Suiza, a Inglaterra.

Yo lo veo muy meritorio. Llegamos con varios jugadores importantes que no estaban en óptimo nivel, que llegaban con problemas físicos. Entonces, hubo muchos cambios en el medio, muchas preocupaciones que atender y Argentina se fue reponiendo, lo cual es un mérito enorme porque es más difícil reponerse constantemente a dificultades que pasear por el Mundial, desfilarte con diferentes goleadas como le pasó a Francia, que tuvo un triste final.

En este caso, la Selección Argentina perdió en la cancha. No pudo equilibrar nunca el nivel que venía mostrando España. No estuvo a la altura. Lo dijo el propio Scaloni, asegurando que no se compitió o que no se compitió bien. Y no hay mucho más. No hay una conspiración atrás, no hay una historia.

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Sí creo que hay una campaña anti-Argentina en cuanto a presentarnos como monstruos racistas, la cual abarca desde redes sociales hasta un actor premiado como Samuel Jackson. Hay una campaña muy resonante que tiene que ver con la falta de educación, o la falta de promoción de lo que es el país culturalmente. Y, por eso, muchos de esos discursos que tanto resuenan son falsos.

Lamentablemente, acá se mezcló todo: la campaña de que Argentina tenía todo arreglado, de que la Selección de Messi iba a ser la ganadora y que le iban a dar todos los premios. Y todo terminó por no ser real. Entonces, la campaña anti-Argentina sí existió y es una realidad. Pero la conspiración alrededor de la final no es más que las consecuencias dolorosas de no saber cómo transitar las horas posteriores a una desazón deportiva.

Ahora, se vienen próximos desafíos. Habrá Finalissima, habrá amistosos. No buscaría escarbar en algo extrafutbolístico que haya repercutido en el rendimiento de la Selección Argentina. Ojo, capaz que después aparece algo, pero a día de hoy no podemos decir más que España ganó con justa razón y que Argentina fue bastante menos que su rival, por lo cual habrá que reinventarse como tantas veces se hizo en el ciclo de Scaloni.

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Y habrá que ver qué pasa con Messi. Si sigue, si no sigue. Hay un camino por delante y hay que transitarlo.