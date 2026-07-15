No se vio en TV: el gesto de Lionel Messi con Harry Kane y Jordan Pickford tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial

Luego de consumado el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, el astro se acercó a los jugadores británicos y tuvo una muy buena actitud.

La Selección Argentina está en otra final del mundo. La Selección Argentina se recuperó luego de un comienzo adverso frente a Inglaterra en Atlanta, se terminó imponiendo por 2-1 y se metió en el partido decisivo por el título, el domingo contra España en Nueva Jersey.

Anthony Gordon abrió la cuenta para los británicos, mientras que Enzo Fernández y Lautaro Martínez decretaron la remontada Albiceleste para desatar la locura de todos y cada uno de los hinchas argentinos presentes en el estadio y también en cada uno de sus hogares.

Así las cosas, una vez consumado el final del partido en Estados Unidos, los jugadores ingleses se mostraron extremadamente dolidos. Y dos de los más afectados fueron Harry Kane, delantero y figura, y Jordan Pickford, su arquero.

En medio de ese panorama, fue Lionel Messi quien se acercó a ambos jugadores para despacharse con un gesto para aplaudir de pie. Es que el inagotable astro de 39 años de edad abrazó primero a Kane y luego a Pickford, levantándoles el ánimo en este momento tan delicado.

Una nueva demostración de que el ya campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 es un fenómeno no solamente adentro de la cancha, sino también afuera de ella, cuando la pelota no está en juego y cuando hay que demostrar grandeza.

El gesto de Messi con Kane y Pickford

LA DESOLACIÓN Y EL SALUDO DE LEO… Messi fue a saludar a Kane y Pickford que estaban con mucha bronca tras la eliminación de Inglaterra.



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