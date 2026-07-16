Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

La reacción del plantel de Boca a la clasificación de Argentina a la final del Mundial: el festejo por la victoria ante Inglaterra

El Xeneize adelantó su viaje a Rosario para llegar a tiempo a ver la semifinal antes de su debut oficial por Copa Argentina y pudo seguir el partido desde el hotel donde concentra.

La reacción del plantel de Boca a la clasificación de Argentina a la final del Mundial: el festejo por la victoria ante Inglaterra
© Prensa BocaLa reacción del plantel de Boca a la clasificación de Argentina a la final del Mundial: el festejo por la victoria ante Inglaterra

La Copa Argentina ya asoma en el horizonte para Boca, que este jueves a las 21.45 en el Coloso Bielsa pondrá primera oficialmente ante Sarmiento por los 16avos de final. Sin embargo, la trascendencia de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra también atravesó de lleno al plantel xeneize.

Con ese escenario en mente, el cuerpo técnico organizó el viaje a Rosario con suficiente anticipación para que la delegación pudiera instalarse en el hotel y seguir el partido juntos, alentando especialmente a Leandro Paredes y celebrando una nueva clasificación de la Selección a la final.

+ Seguinos en

El plantel dejó Buenos Aires durante la tarde y, una vez instalado en la ciudad santafesina, cambió momentáneamente el chip. En un salón del hotel, con las luces apagadas y el encuentro proyectado en una pantalla gigante, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores siguieron cada minuto de una semifinal que mantuvo en vilo a todo el país.

Las imágenes compartidas posteriormente por el propio club permitieron conocer la intimidad de ese momento. Durante buena parte del encuentro predominó el silencio y la tensión, hasta que el cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento desató un festejo inmediato.

Algunos futbolistas saltaron de sus asientos y se abrazaron formando una ronda frente a la pantalla, otros descargaron la emoción en abrazos individuales y varios golpearon las mesas mientras gritaban con euforia el gol que selló el 2-1 sobre Inglaterra. El pitazo final terminó de liberar toda la tensión acumulada. Entre aplausos, gritos de “¡Vamos!” y nuevas muestras de alegría, el plantel celebró el pase de la Selección a una nueva final del mundo.

Durante un par de horas, la preparación para la Copa Argentina quedó en segundo plano y todo el plantel se unió detrás de un mismo objetivo: alentar a la Selección y disfrutar de otra noche histórica que depositó a Argentina, una vez más, en la final de un Mundial.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones