La reacción del plantel de Boca a la clasificación de Argentina a la final del Mundial: el festejo por la victoria ante Inglaterra

El Xeneize adelantó su viaje a Rosario para llegar a tiempo a ver la semifinal antes de su debut oficial por Copa Argentina y pudo seguir el partido desde el hotel donde concentra.

La Copa Argentina ya asoma en el horizonte para Boca, que este jueves a las 21.45 en el Coloso Bielsa pondrá primera oficialmente ante Sarmiento por los 16avos de final. Sin embargo, la trascendencia de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra también atravesó de lleno al plantel xeneize.

Con ese escenario en mente, el cuerpo técnico organizó el viaje a Rosario con suficiente anticipación para que la delegación pudiera instalarse en el hotel y seguir el partido juntos, alentando especialmente a Leandro Paredes y celebrando una nueva clasificación de la Selección a la final.

El plantel dejó Buenos Aires durante la tarde y, una vez instalado en la ciudad santafesina, cambió momentáneamente el chip. En un salón del hotel, con las luces apagadas y el encuentro proyectado en una pantalla gigante, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores siguieron cada minuto de una semifinal que mantuvo en vilo a todo el país.

Las imágenes compartidas posteriormente por el propio club permitieron conocer la intimidad de ese momento. Durante buena parte del encuentro predominó el silencio y la tensión, hasta que el cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento desató un festejo inmediato.

🗣️ASI se festejó el TRIUNFO de la SELECCIÓN ARGENTINA en la concentración de BOCA.

🇦🇷👏👏👏💙💛💙 pic.twitter.com/egNIYrBUUz — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) July 16, 2026

Algunos futbolistas saltaron de sus asientos y se abrazaron formando una ronda frente a la pantalla, otros descargaron la emoción en abrazos individuales y varios golpearon las mesas mientras gritaban con euforia el gol que selló el 2-1 sobre Inglaterra. El pitazo final terminó de liberar toda la tensión acumulada. Entre aplausos, gritos de “¡Vamos!” y nuevas muestras de alegría, el plantel celebró el pase de la Selección a una nueva final del mundo.

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Durante un par de horas, la preparación para la Copa Argentina quedó en segundo plano y todo el plantel se unió detrás de un mismo objetivo: alentar a la Selección y disfrutar de otra noche histórica que depositó a Argentina, una vez más, en la final de un Mundial.