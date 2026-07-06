Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 6 de julio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúan desarrollándose los octavos de final.

Continúan llevándose a cabo los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Una instancia que se inició este sábado con las clasificaciones de Marruecos y Francia contra Canadá y Paraguay, respectivamente, y que continuó este domingo con los pasajes de Noruega e Inglaterra frente a Brasil y México.

En medio de ese panorama, los octavos de final de la Copa del Mundo continuarán este lunes 6 de julio con la disputa de otros dos compromisos realmente estelares. Como consecuencia de ello, será una jornada que ningún fanático del deporte más popular del globo terráqueo tendrá intención de perderse.

En primera instancia, dos pesos pesados se encontrarán frente a frente con la misión en común de dar otro paso hacia el sueño de gritar campeón en suelo norteamericano. Hablamos de España y Portugal, dos vecinos del continente europeo que se conocen muy bien y que querrán acceder a los anhelados cuartos de final.

Posteriormente, en último turno, tendrá lugar una nueva presentación de Estados Unidos, uno de los organizadores del certamen. Los comandados estratégicamente por Mauricio Pochettino deberán lidiar con el seleccionado de Bélgica, que se metió en esta etapa del Mundial de forma trabajada y emotiva contra Senegal.

PARTIDOS DEL LUNES 6 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Portugal vs. España

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

Estados Unidos vs. Bélgica

Lumen Field Stadium (Seattle), Estados Unidos

21:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, TyC Sports y Claro.

El cuadro del Mundial 2026