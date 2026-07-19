El mensaje de Lionel Messi en la previa de la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La Selección Argentina disputará en apenas horas la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo que parecía estar predestinado, luego de que se suspendiera la Finalissima que estaba pautada en marzo en el Lusail de la ciudad de Doha.

Al respecto de semejante encuentro, el que se refirió fue nada más ni nada menos que Lionel Messi. El capitán del combinado albiceleste utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen en la que se lo ve a todo el plantel, junto al cuerpo técnico y colaboradores, y enviar un mensaje de aliento y agradecimiento.

”Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, escribió Leo en la previa de la final del mundo.

Asimismo, la Pulga remarcó que lo hecho por la Selección Argentina ya quedó en los libros del fútbol, independientemente del resultado de este domingo frente a España: ”Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.

¿Un mensaje de despedida de Lionel Messi antes de la Final del Mundial?

Este domingo 19 de julio, en la Final del Mundial 2026 ante España, se especula con que pueda llegar a ser el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. O por lo menos el último en una Copa del Mundo. Una vez terminado el torneo, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico quedarán a la espera de ver si contarán o no con el rosarino para encarar los preparativos de la Copa América 2028.

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Lionel Messi jugará su tercera final de la Copa del Mundo

Lionel Messi jugará este domingo 19 de julio su tercera final de la Copa del Mundo. La primera fue ante Alemania en el Maracaná el 13 de julio del 2014 por el Mundial de Brasil. Y la segunda ante Francia el 18 de diciembre del 2022 por el certamen que se desarrolló en Qatar.

En síntesis