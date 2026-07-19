¿Por qué no juega hoy Giuliano Simeone en Argentina vs. España por el Mundial 2026?

Muchos fanáticos de la Albiceleste se sorprendieron al no ver al Cholito en el once inicial de Lionel Scaloni para la gran final de la Copa del Mundo. Conoce el verdadero motivo de su ausencia desde el arranque.

Este domingo 19 de julio, Argentina y España se miden frente a frente en la gran y ansiada final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará revalidar la corona y alcanzar la gloria máxima en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo que promete quedar en la historia grande del deporte. Sin embargo, la Albiceleste afrontará este encuentro decisivo con una novedad resonante que llamó la atención al publicarse la alineación oficial: la ausencia de Giuliano Simeone entre los titulares.

Giuliano Simeone no juega contra España tras tener un buen partido ante Inglaterra.

Al confirmarse el once inicial de Argentina para este partido a todo o nada que definirá al nuevo campeón del mundo, los simpatizantes notaron rápidamente que el joven mediocampista de Atlético de Madrid, quien fue titular ante Inglaterra, donde fue una pieza interesante en el esquema, no formaba parte de la estructura principal, generando cierta intriga en la antesala del pitazo inicial.

¿Por qué no juega Giuliano Simeone frente a España?

A diferencia de otros casos donde las ausencias responden a molestias físicas o suspensiones por acumulación de tarjetas, la baja del menor de la dinastía Simeone del once titular obedece estrictamente a una decisión táctica de Lionel Scaloni. El Cholito no juega hoy desde el arranque debido a que el cuerpo técnico priorizó reforzar la zona medular y apostar por un jugador de mayor experiencia y despliegue defensivo para neutralizar la tenencia de balón que propone el seleccionado europeo.

El entrenador nacido en Pujato analizó detenidamente los circuitos de juego de la selección española y decidió que, para este planteo en particular, necesita mayor roce, quite y salida limpia en la mitad de la cancha. Cabe destacar que el Cholito se encuentra en perfectas condiciones físicas y será una alternativa revulsiva fundamental para el segundo tiempo, aportando su habitual frescura y velocidad si el trámite del partido así lo requiere.

Giuliano Simeone se pierde la final del mundo.

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¿Quién asume el lugar de Giuliano Simeone en el equipo de Argentina?

Ante la decisión táctica de relegar a Simeone al banco de suplentes para modificar el esquema, el cuerpo técnico le devolvió la titularidad a un emblema del ciclo: Rodrigo De Paul. El Motorcito será el encargado de sumar despliegue en el mediocampo y conectar con los atacantes desde el primer minuto.

De esta forma, con el ingreso del ex Racing para conformar una línea de cuatro mediocampistas, la formación de la Selección Argentina para ir en busca del bicampeonato mundial está compuesta por Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.