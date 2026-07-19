Los 37 partidos invicto que lleva España antes de enfretarse con Argentina en la final del Mundial 2026

La Selección de España llega de la mejor manera posible a la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es el actual campeón de la Euro, finalista de las últimas dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA y, como si fuera poco, acumula 37 partidos invicto, lo que lo convierte como el amplio favorito para llevarse el trofeo este domingo 19 de julio.

La última vez que perdió fue en un amistoso disputado el 22 de marzo del 2024 en Londres frente a Colombia. Aquel día los cafeteros se llevaron el triunfo gracias a un tanto de Daniel Muñoz. De ahí en más, los comandados por Luis de la Fuente no volvieron a ser superados en los 90 minutos o en los 30 de la prórroga.

La única mancha es la final de la UEFA Nations League 2025. España igualó 2 a 2 con la Selección de Portugal y luego perdió en la tanda de lanzamientos desde el punto del penal. No obstante, en la estadística a este encuentro se lo computa como un empate, por lo que también forma parte de ese periodo de 37 partidos sin caer.

En concreto, el camino de España por la senda sin conocer la derrota inició el 26 de marzo del 2024 con el empate 3 a 3 vs. Brasil por fecha FIFA en el Estadio Santiago Bernabéu y llegó hasta el 2 a 0 con Francia por la Semifinal del Mundial 2026. En el medio también pasaron los partidos de las mencionadas Euro y Liga de las Naciones, amistosos, Eliminatorias de la UEFA y los partidos de Estados Unidos, México y Candá 2026.

España acumula 37 partidos invicto. Getty Images.

Argentina y España se enfrentan este domingo en la Final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio, desde las 16 horas (ARG), Argentina y España se enfrentarán en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Para la Albiceleste será su séptima final en la historia de la competencia, mientras que para la Roja será la segunda.

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Así está la tabla histórica de títulos en la previa de la Final del Mundial 2026

El máximo ganador de la Copa del Mundo 2026 seguirá siendo Brasil con 5 consgaraciones (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Luego con 4 le siguen Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), con 3 Argentina (1978, 1986 y 2022), con 2 Uruguay (1930 y 1950) y Francia (1998 y 2018) y cierran con 1 Inglaterra (1966) y España (2010).

En síntesis