El mensaje de Argentina a horas de la Final del Mundial 2026 vs. España

La AFA publicó un video cargado de emoción a horas de lo que será el duelo con España en Nueva Jersey.

La Selección Argentina está a tan solo algunas horas de definir la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a España en el MetLife Stadium. El objetivo es claro: intentar repetir lo que consiguió el 18 de diciembre del 2022, cuando por el certamen que se disputó en Qatar venció a Francia y se hizo con el trofeo.

El camino no fue fácil. Desde el inicio, Lionel Scaloni declaró que los jugadores no llegaban en su plenitud debido a un semestre cargado de compromisos con las ligas locales y los torneos continentales. Y eso se vio reflejado en del campo de juego, porque la realidad es que a la Albiceleste le costó ante Cabo Verde, Egipto y Suiza, por los 16vos, 8vos y 4tos de Final.

Lo mismo con Inglaterra en la Semifinal, aunque la reacción tras el tanto de Anthony Gordon dejó algo más de tranquilo al entrenador (dicho por él mismo en la conferencia de prensa posterior a la victoria 2 a 1). Pero lo cierto es que la Selección Argentina otra vez llegó a la última instancia para definir un título (ya es la quinta consecutiva contando también Copa América y la Finalissima 2022).

A propósito, la AFA publicó un video cargado de emoción, sobre la medianoche del 19 de julio, jornada en la que se disputará la Final del Mundial 2026. En el contenido se hace un repaso de cómo el seleccionado argentino se sobrepuso ante las adversidades durante la competencia e hizo un racanto de las consagraciones a los largo de la historia. Imperdible.

Argentina jugará su tercera final de la Copa del Mundo en 12 años

La Selección Argentina jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este domingo 19 de julio su tercera final de la Copa del Mundo en los últimos 12 años. La primera fue en Brasil 2014 ante Alemania en el Maracaná el 13 de julio de aquel año. Y la segunda en Qatar 2022 ante Francia el 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail.

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El camino de Argentina hacia la Final del Mundial 2026

La Selección Argentina comenzó su camino en la Copa del Mundo 2026 con un triunfo 3 a 0 sobre Argelia en Kansas City. Luego venció 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania en Dallas. En 16vos de Final en Miami derrotó 3 a 2 a Cabo Verde, en 8vos superó a Egipto 3 a 2 en Atlanta, en 4tos eliminó a Suiza en Kansas City al ganarle por 3 a 1 y en la Semifinal desplazó a Inglaterra con un 2 a 1 en Atlanta. Este domingo vs. España en Nueva Jersey.

En síntesis