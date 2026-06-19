Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 20 de junio

La Copa del Mundo no frena y este sábado tendrá cinco partidazos desde la madrugada hasta las primeras horas del domingo.

Cinco encuentros de trascendencia decisiva se juegan este sábado 20 de junio en la Copa del Mundo. Turquía abre la jornada desde la madrugada californiana contra Paraguay en San Francisco.

En Houston, Países Bajos y Suecia protagonizan un enfrentamiento de tradiciones futbolísticas europeas de envergadura. Alemania enfrenta a Costa de Marfil en Toronto, buscando consolidar dominio grupal.

Ecuador cierra la jornada ante Curazao en Kansas City. Y, en la madrugada del domingo, a la 1 de la mañana de Argentina, Túnez y Japón se medirán en el Estadio BBVA de Monterrey. Cinco partidos que escriben narrativas de permanencia, aspiración y resistencia en la segunda semana de fase de grupos.

Alemania venció 7 a 1 a Curazao en el debut. Ahora, van contra Costa de Marfil y Curazao ante Ecuador (Getty)

PARTIDOS DEL SÁBADO 20 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

Argentina: 00:00 horas (madrugada sábado) | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

Argentina: 14:00 horas | DSports (canales 610/1610), TyC Sports, Paramount+, Flow, DGo.

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Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

Argentina: 17:00 horas | DSports (canales 610/1610), Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+, DGo.

Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

Argentina: 21:00 horas | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.

Túnez vs. Japón (Grupo F)

Estadio BBVA (Monterrey), México

Argentina: 01:00 horas (madrugada domingo) | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.

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El fixture del Mundial