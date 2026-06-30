Cómo ver en vivo y online Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre africanos y europeos por los 16avos de final.

En el marco de las llaves de eliminación directa de los 16avos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Costa de Marfil se mide frente a la Selección de Noruega en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo en esta fase decisiva. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto hacia los octavos de final.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra africana se jugarán su destino ante el combinado escandinavo, que llega dispuesto a plasmar todo su poderío físico, velocidad y sus principales figuras en este trascendental choque a todo o nada.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este martes 30 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Uruguay: 14:00 horas

14:00 horas Brasil: 14:00 horas

14:00 horas Chile: 13:00 horas

13:00 horas Bolivia: 13:00 horas

13:00 horas Paraguay: 13:00 horas

13:00 horas Venezuela: 13:00 horas

13:00 horas Ecuador: 12:00 horas

12:00 horas Colombia: 12:00 horas

12:00 horas Perú: 12:00 horas

12:00 horas México: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos: 13:00 horas (ET) / 10:00 horas (PT)

13:00 horas (ET) / 10:00 horas (PT) España: 19:00 horas

Yan Diomande. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports y DGO —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El cuadro del Mundial