Dónde y en qué estadio se juega Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega definen uno de los cupos para los Octavos de Final del Mundial 2026 en el AT&T de Dallas.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue su camino hacia los Octavos de Final, instancia a la que ya clasificaron Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos. Y este martes 30 de junio será el turno de dirimir tres plazas más entre: Costa de Marfil y Noruega, México y Ecuador, y Francia con Suecia.

Al respecto del primer encuentro mencionado, se trata de uno de los pocos que curiosamente enfrentará a dos participantes que salieron segundos de sus zonas. El elenco africano quedó por detrás de Alemania en el Grupo E, mientras que los europeos fueron escoltas de Francia en el Grupo I.

Este cruce se llevará a cabo en el AT&T de la ciudad de Dallas, uno de los recintos más espectaculares de la competencia, por su modernidad y comodidad. Está ubicado en Arlington, Texas. Su característica principal es su monumental aforo, ya que normalmente alberga a unos 80,000 espectadores, pero cuenta con la capacidad de expandirse para superar las 100,000 almas en eventos de máxima magnitud, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes y ruidosos de toda la competición.

Esta inmensa estructura destaca por su diseño vanguardista y dimensiones colosales (como dato curioso, toda la Estatua de la Libertad podría caber en su interior con el techo cerrado), ofreciendo comodidades de primer nivel mundial para los aficionados.

El interior del imponente estadio de Dallas. Getty Images.

A nivel tecnológico, el estadio brilla gracias a dos elementos clave que lo hacen perfecto para una cita mundialista de verano: su inmenso techo retráctil y su avanzado sistema de climatización. El aire acondicionado centralizado es absolutamente fundamental para aislar el interior del recinto y proteger tanto a los jugadores como a los hinchas del sofocante calor de Texas en los meses de junio y julio.

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Además, la experiencia en las gradas está coronada por una icónica pantalla de video HD de 360 grados, suspendida justo en el centro de la cancha, que es una de las más grandes del mundo y garantiza que nadie se pierda un solo detalle del juego.

Los partidos del Mundial 2026 en el AT&T de Dallas

14 de junio: Países Bajos 2 – 2 Japón (Fase de Grupos)

17 de junio: Inglaterra 4 – 2 Croacia (Fase de Grupos)

22 de junio: Argentina 2 – 0 Austria (Fase de Grupos)

25 de junio: Japón 1 – 1 Suecia (Fase de Grupos)

27 de junio: Jordania 1 – 3 Argentina (Fase de Grupos)

30 de junio: Dieciseisavos de final Costa de Marfil vs. Noruega (Partido 78)

3 de julio: Dieciseisavos de final (Partido 88)

6 de julio: Octavos de final (Partido 93)

14 de julio: Semifinal (Partido 101)

En síntesis

_Noruega y Costa de Marfil se enfrentarán este 30 de junio por los 16vos de final.

_El partido se jugará en el AT&T de la ciudad de Dallas.

_Este 30 de junio también se juega México vs. Ecuador y Francia vs. Suecia.