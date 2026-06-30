Qué pasa si Noruega de Erling Haaland gana, empata o pierde ante Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026

Los nórdicos y los africanos se miden por un lugar en los octavos de final, donde ya espera Brasil por su rival.

Este martes por la tarde, Noruega y Costa de Marfil se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinante que define un clasificado a la próxima ronda y cuál queda eliminado. El partido que se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, comienza a las 14 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El combinado europeo tuvo un sólido arranque en la fase de grupos: venció 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal. Una vez sellada la clasificación a la siguiente instancia, no pudo contener la inmensa jerarquía y cayó 4-1 ante Francia. Sin embargo, avanzó a los duelos de eliminación directa segundo con 6 unidades y ahora quiere iniciar el camino rumbo al título para ser la gran sorpresa.

Erling Haaland, máxima figura de Noruega. (Getty Images)

En contraparte, el seleccionado oriundo de África tuvo un camino muy cambiante en la primera ronda. Primero venció 1-0 a Ecuador e inmediatamente después perdió 2-1 contra Alemania, sin poder contrarrestar la calidad de los germanos. Por último, cerró con una victoria por 2-0 ante Curazao y es por eso que clasificó como escolta con 6 puntos, únicamente por diferencia de gol.

Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde ante Costa de Marfil

Si Noruega gana: inmediatamente consigue la clasificación a los octavos de final del Mundial y enfrentará a Brasil que ya espera en la siguiente instancia. Costa de Marfil quedaría eliminado.

inmediatamente consigue la del Mundial y enfrentará a que ya espera en la siguiente instancia. Costa de Marfil quedaría eliminado. Si hay empate: tal como lo indica el reglamento de la FIFA, se juega el alargue y en caso de persistir la igualdad la serie se define en la tanda de penales.

tal como lo indica el reglamento de la FIFA, y en caso de persistir la igualdad la serie se define en la tanda de penales. Si Noruega pierde: inmediatamente queda eliminado del Mundial, mientras que Costa de Marfil aseguraría el boleto a los octavos de final, donde enfrentaría a Brasil.

El fixture completo del Mundial 2026