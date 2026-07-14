Paul Scholes le puso picante a la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra: “Si pierde se va a armar un escándalo”

El ex volante inglés analizó a los dos equipos y dejó una frase polémca sobre la Albiceleste.

En el Mercedes Benz Stadium de Dallas, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 en búsqueda del segundo boleto a la final, en donde ya esperará el ganador del primer cruce entre Francia y España.

Previo a este encuentro, Paul Scholes, gloria del fútbol inglés, habló en el podcast The Good, The Bad & The Football, en donde analizó cómo llega cada equipo y le puso un condimento picante extra al afirmar que si la Albiceleste pierde hará un escándalo.

“Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado realmente bien, pero ambos fueron sacando adelante los partidos”, inició el ex mediocampista del Manchester United.

Siguiendo por la misma línea, analizó el presente de la Albiceleste a lo largo de este certamen: “Piensas en Argentina contra Egipto: tuvieron suerte. Mucha suerte. Y contra Cabo Verde también. En general, creo que todo ha sido bastante desordenado”.

Y agregó: “La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya pasó por esto. Sabe cómo ganar este tipo de partidos importantes. Ganó el último Mundial y conoce perfectamente cómo afrontar estas instancias. Nosotros todavía tenemos que demostrar que podemos hacerlo”.

Por otro lado, dio su pronóstico sobre cómo se desarrollará el encuentro en el Mercedes Benz Stadium: “Va a ser un partido muy intenso, un verdadero caos. Creo que habrá expulsados. Puede terminar 4-3 para cualquiera de los dos, con muchas tarjetas amarillas y alguna roja”.

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Y cerró con una frase polémica: “Si Argentina pierde se va a armar un escándalo, eso está garantizado. Y este enfrentamiento tiene una historia muy profunda. Cuando pierdes contra ellos, se siente muchísimo”.

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