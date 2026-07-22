La confesión de Miguel Almirón que puso en evidencia el problema de la Ley Vinícius: “Él buscó sacar ventaja”

El futbolista paraguayo confirmó que incluso el rival que lo denunció para sacar ventaja reconoció en su declaración posterior que no hubo agresión de ningún tipo.

A Miguel Almirón le tocó ser la primera víctima que se cobró el Mundial por la aplicación de la Ley Vinícius como medida apresurada en el intento de FIFA de demostrar que aunque eligió organizar el certamen en la tierra de la persecución institucionalizada a los inmigrantes se mantiene en una lucha inclaudicable contra el racismo.

Apresurada, sí, porque ninguna otra regla es tan permeable al error como la que castiga a los jugadores que se dirigen a un rival tapándose la boca, especialmente cuando estos llevan años de haber adquirido esta costumbre incluso al dirigirse a sus propios compañeros para no ser tomados por las cámaras de transmisión, suprime por completo la presunción de inocencia y da entidad a una denuncia incomprobable, solo por si acaso.

Todas esas falencias quedaron en evidencia en la confesión que hizo el futbolista de la Selección de Paraguay, ya reincorporado a la disciplina del Atlanta United de la MLS, sobre el episodio que derivó en su expulsión durante el primer tiempo del partido ante Turquía, en fase de grupos.

“Es una costumbre que yo tengo, que tienen los jugadores. En ese momento, con todo lo que había pasado en el partido contra Estados Unidos y cómo veníamos, yo estaba muy concentrado en que al equipo le vaya bien, en que todos estemos concentrados en cada pelota. Si a mí me venía a hablar un jugador de Turquía tapándose la boca, te juro que ni cuenta me hubiera dado“, comenzó explicando en diálogo con Cristian Martin.

Desazón de Almirón al ser expulsado en aplicación de la Ley Vinícius.

Almirón aseguró no solo no haber hecho un comentario racial a Petr Meldar, sino ningún tipo de agresión. Su tranquilidad, más allá de la bronca, radica en que así lo confirmó el propio futbolista turco al declarar tras la expulsión, lo que no evitó que el mediocampista se perdiera el partido ante Australia en el cierre de la fase de grupos.

Publicidad

“Fue tras una falta. Estábamos hablando de eso. Le dije en inglés, y el me entendió, que no había sido falta a su compañero. También es mérito suyo porque buscó sacar ventaja de eso. Al final es una regla y yo acepto mi error. En su declaración dijo que solamente fue el gesto”, agregó el futbolista paraguayo.

Almirón volvió a la acción en la MLS

Miguel Almirón no tardó en volver a la acción tras la eliminación de la Selección de Paraguay en los octavos de final del Mundial, a manos de Francia, porque el pasado viernes 17 fue titular en Atlanta United durante la reanudación de la MLS, en un partido que terminó con derrota 1-0 ante Nashville.

Data clave

Miguel Almirón fue expulsado ante Turquía por taparse la boca al hablar.

fue expulsado ante Turquía por taparse la boca al hablar. Petr Meldar aclaró que no hubo insulto racial durante el partido.

aclaró que no hubo insulto racial durante el partido. El viernes 17, Atlanta United perdió 1-0 contra Nashville en la MLS.