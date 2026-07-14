Los detalles del operativo de seguridad para Argentina – Inglaterra: sin banderas de Malvinas, accesos separados y controles reforzados

El encuentro del miércoles fue catalogado como el de mayor riesgo de todo el Mundial 2026. FIFA aceptó las sugerencias de los responsables de la seguridad de Argentina.

La semifinal que protagonizarán Argentina e Inglaterra fue catalogada como el partido de mayor riesgo del Mundial 2026. Las autoridades diagramaron el operativo de seguridad más exigente del torneo con un importante despliegue preventivo. El objetivo es garantizar que el encuentro se lleve a cabo sin contratiempos en tanto dentro como fuera del estadio.

Las medidas preventivas se definieron en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC) ubicado en Leesburg, Virginia. Según pudo saber Bolavip, participaron del encuentro el Jefe de Riesgos de FIFA, representantes del FBI y las policías de Georgia, Miami e Inglaterra. Por Argentina, estuvieron Franco Berlin (Director de Seguridad en Eventos Deportivos) y Alejandro Eboli (Comisario Mayor de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires).

El pedido especial de la delegación argentina

Como criterio general, la FIFA suele priorizar la integración de espectadores y no la sectorización total de las parcialidades, como sí se suele ver en Sudamérica. Sin embargo, la representación de Argentina presentó un detallado informe con recomendaciones operativas para reforzar los controles y sugirió diferenciar los accesos como medida preventiva fundamental.

La propuesta exigió avanzar en una sectorización más eficiente de las cabeceras Norte y Sur del estadio. La intención es minimizar cualquier posible contacto entre los grupos de simpatizantes de mayor nivel de radicalización de ambos países. No obstante, se mantendrá la distribución habitual en los sectores familiares y de plateas mixtas.

Como resultado directo de la reunión en Virginia, se acordó una estricta división en los anillos de ingreso perimetral. La hinchada argentina deberá acceder al estadio únicamente a través de los controles de la Puerta 4. Por su parte, la parcialidad inglesa fue asignada para ingresar de manera exclusiva por la Puerta 3.

Sin banderas de las Islas Malvinas

Dentro del estadio también regirán normas estrictas. No se permitirá bajo ningún concepto el ingreso de botellas de plástico o vidrio desde las inmediaciones. Todas las bebidas vendidas dentro serán servidas en vasos para evitar su utilización como elementos contundentes.

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El control preventivo sobre el folclore del partido también será exhaustivo en todos los sectores de las tribunas. Se prohibirá el ingreso de banderas, indumentaria o pancartas que contengan mensajes de odio o connotaciones políticas. De esta manera, no podrá haber banderas con imágenes o referencias a las Islas Malvinas, como sí sucedió en otros partidos de la Selección.

Cabe recordar que FIFA permite el ingreso de banderas hechas de un material resistente al fuego (medida máxima: 2m x 1.5m / 78 x 60 pulgadas)

Un blindaje total para el estadio y los planteles

Por otra parte, se resolvió reforzar significativamente la presencia de efectivos policiales en espacios públicos y en todos los alrededores del estadio. Simultáneamente, se ampliará el despliegue del personal de seguridad privada en las tribunas y los pasillos internos. Este blindaje también comprenderá un refuerzo especial en los hoteles de ambas delegaciones y en sus traslados oficiales.

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Argentina vs. Inglaterra: día, horario y dónde ver en TV

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio a partir de las 16:00 (hora de Argentina) en el Mercedes Benz Stadium, en el marco de las semifinales del Mundial 2026. Dicho compromiso se podrá ver por las pantallas de TV Pública, Telefé, TyC Sports, DSports y Disney+.