¿Por qué casi todos los jugadores del Mundial 2026 usan botines rosas?

La tendencia se repite en todos los partidos del certamen, sin importar el equipo. El particular motivo.

No importa el día, ni el partido, ni el equipo: los botines rosas son protagonistas del Mundial 2026. En cada presentación del certamen, la gran mayoría de los futbolistas en campo utilizan un calzado de ese color, marcando una tendencia poco vista en ediciones anteriores.

Desde hace tiempo que los jugadores abandonaron el clásico negro y se inclinaron por opciones más llamativas. Sin embargo, no es usual ver a casi todos los convocados de todas las selecciones usando el mismo color, a excepción de unos pocos.

Lo más curioso es que el fenómeno trasciende marcas, ya que no es una específica la que decidió entregarle este modelo a sus futbolistas. Las principales firmas eligieron el mismo color para que sus estrellas lo utilicen durante la Copa del Mundo.

La tendencia ya se vio en el inaugural entre México y Sudáfrica. (Foto: Getty Images)

¿Por qué se usan botines rosas?

Resulta que los expertos en tendencias de moda anticiparon que el rosa iba a ser el color de la temporada del verano estadounidense (invierno de Argentina). Esto llevó a Adidas, Nike, Puma y otras marcas a presentar diferentes modelos con un concepto cromático prácticamente idéntico.

Otros puntos a favor de esa elección es que el rosa o fucsia resalta inmediatamente en transmisiones y fotografías. Sin lugar a dudas, una estrategia de marketing que adoptaron todas las marcas y que terminó entregando un resultado más que curioso.

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¿Cuántos jugadores de Argentina usan botines rosas?

La Selección Argentina no fue la excepción a la tendencia: 22 de los 26 jugadores utilizaron calzado rosa en el primer partido contra Argelia. La imagen se pudo apreciar en la previa del encuentro, cuando toda la delegación saltó rumbo al campo de juego para cantar el himno y hacer el saludo protocolar.

Argentina se sumó a la tendencia de los botines rosas. (Foto: AFA)

Las únicas excepciones de la delegación albiceleste fueron Lionel Messi, Emiliano Martínez, Juan Musso y José Manuel López. Todos los demás se sumaron a la tendencia que se replica en todos los combinados internacionales.