El delantero y el arquero de la Albiceleste, más otros futbolistas, tendrá un parche especial en sus camisetas.

Por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina hace su debut ante la Selección de Argelia en búsqueda de sus primeros tres puntos en el certamen y así acomodarse en la pelea por clasificar a los 16avos de final.

En este partido, Lionel Messi, Emiliano Martínez y otros futbolistas de la Albiceleste utilizan un parche distinto en los costados de sus camisetas. Los mismos tienen un significado distinto dependiendo cada jugador que lo esté utilizando, ya que hay distintas opciones.

Qué dice el parche que usa Lionel Messi en la manga de la camiseta de la Selección Argentina

Con un parche en la manga derecha de su camiseta, que de color dorado debido a que lo solo lo utilizan los 7 campeones del mundo, el capitán de la Selección Argentina también lleva debajo un “legacy” que es exclusivo para los futbolistas que jugaron 5 mundiales. Este es el sexto del argentino.

El parche que lleva la camiseta de Lionel Messi. (Getty).

Qué dice el parche que usa Dibu Martínez en la manga de la camiseta de la Selección Argentina

Thibaut Courtois con el parche del Guante de Oro. (Getty).

Por otro lado, Dibu también tiene un detalle debajo de su parche en la manga derecha. El mismo es un guante, que hace referencia al Guante de Oro que ganó en Qatar 2022. Además de él, también lo portan otros arqueros como Thibaut Courtois (Rusia 2018) y Manuel Neuer (Brasil 2014).

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El parche que llevarán los debutantes en el Mundial

Nathaniel Brown con el parche de debutante. (Getty).

Otro de los parches que se utilizarán en este Mundial es para los debutantes. El mismo será utilizado para los jugadores que no sumaron minutos en ninguna Copa del Mundo, tales como Nico Paz, o bien Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso, a pesar de que estuvieron en ediciones pasadas del certamen.

Una vez que estos sumen minutos en cancha, ya no podrán usar este parche. Es decir, si Paz, Lo Celso u otro debutante ingresa en este partido frente a Argelia, no lo portarán en el duelo ante Austria. En caso contrario, sí lo seguirán usando.

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El parche para los Bota de Oro

Además de esto, también los jugadores que ganaron la Bota de Oro tendrán un parche especial. En este caso, la Selección Argentina no tiene ninguno. Alguno de los que lo portarán son Kylian Mbappé (Qatar 2022), Harry Kane (Rusia 2018) y James Rodríguez (Brasil 2014).

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