La Selección Argentina volvió a la cima del ranking FIFA luego de su victoria ante Argelia en el Mundial 2026

La Albiceleste se floreó en su debut en la Copa del Mundo con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia y recuperó el liderazgo.

De forma temporal, debido a su victoria por 3-1 sobre Senegal, Francia se había trepado a la cima del ranking FIFA, desplazando a la Selección Argentina. Sin embargo, rápidamente, La Albiceleste, vigente campeona del mundo luego de su título en Qatar 2022, tenía la oportunidad de recuperar el liderazgo por intermedio de un triunfo.

Este martes, por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, los dirigidos por Lionel Scaloni se encontraron frente a frente con Argelia y se terminaron imponiendo por 3-0, de forma contundente y con una actuación estelar de Lionel Messi, que se despachó con un hat-trick.

De este modo, la caída de Argentina al segundo lugar del ranking FIFA duró muy poco. Es que, gracias a los tres puntos obtenidos en Kansas City, La Scaloneta volvió a la cima. Una nueva demostración del enorme trabajo que se viene realizando desde la asunción de Scaloni como director técnico, con una gran cantidad de títulos.

Ahora, Argentina cuenta con 1889.06 puntos en el ranking FIFA, mientras que Francia quedó con 1887.11 puntos, en el segundo escalón. Por su parte, España, que dejó pasar su oportunidad con su pálido empate 0-0 ante Cabo Verde, quedó con 1856.03 puntos. Todo muy apretado, pudiendo cambiar en los próximos días en el Mundial.

Messi celebrando uno de sus goles ante Argelia. (Foto: Getty)

El ranking FIFA tras la victoria de Argentina

Argentina: 1889.06 puntos. Francia: 1887.11 puntos. España: 1856.03 puntos. Inglaterra: 1828.02 puntos. Portugal: 1767.85 puntos. Brasil. 1765.34 puntos. Marruecos: 1755.62 puntos. Países Bajos: 1749.20 puntos. Alemania: 1743.54 puntos. Bélgica: 1733.93 puntos.

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