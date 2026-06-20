Por qué expulsaron a Miguel Almirón en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

El paraguayo inauguró una reglamentación que se estrena en esta Copa del Mundo luego del episodio entre Vinicius Junior y Gianluca Prestianni en la Champions League.

En pleno partido entre Paraguay y Turquía por el Mundial 2026, Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado por la denominada “Ley Prestianni”, la modificación reglamentaria que sanciona a los jugadores que se tapan la boca al dirigirse a rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico.

La acción ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando la Albirroja se imponía 1-0 gracias al gol tempranero convertido por Matías Galarza Fonda desde afuera del área.

Tras una infracción que derivó en una tángana entre guaraníes y turcos dentro del campo de juego, Almirón intercambió palabras con un rival turco y, en medio de la discusión, se llevó la mano a la boca mientras le hablaba.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Acto seguido, el árbitro salvadoreño Iván Bartón fue llamado por el VAR para revisar la imagen, ya que no lo había visualizado desde el campo. Luego del chequeo con el videoarbitraje, el colegiado optó por aplicar por primera vez en la historia el protocolo de la Ley Prestianni y expulsó a Miguel Almirón.

Qué dice el reglamento sobre la Ley Prestianni

A la hora de modificar el reglamento del fútbol, la IFAB (Internacional Football Association Board) dejó en claro cuándo y por qué se puede expulsar a un jugador aplicando el protocolo de la “Ley Prestianni”: “Se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario”, señala el ente encargado de dictar las reglas en el deporte madre.

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La situación que marca el precedente para ejecutar esta ley data del 17 de febrero de este año, cuando se dio el compromiso por Champions League entre Real Madrid y Benfica.

Allí, se dio un cruce verbal entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, donde el argentino se llevó la mano a la boca e insultó al brasileño. Vini recriminó ante el árbitro que Prestianni había soltado frases racistas, mientras que el de Benfica alegaba que esa acusación era errónea.

Luego de varios descargos y análisis de la situación, la UEFA terminó sancionando a Gianluca Prestianni con 6 partidos de suspensión (3 de cumplimiento inmediato y 3 condicionales) por comportamiento discriminatorio.

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Para evitar que se generen malos entendidos en las frases que suelten los jugadores, se sancionó esta ley en el reglamento del fútbol y ahora, cada vez que un jugador se tape la boca para hablar, será expulsado.

Las tablas de posiciones del Mundial 2026

El fixture completo de la fase de grupos del Mundial