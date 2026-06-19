Tras la derrota ante Brasil, Haití se convirtió en el primer eliminado del Mundial 2026

Pese a la segunda caída del conjunto caribeño, no fue eliminado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil goleó a Haití en la fecha 2 del Grupo C y lo eliminó del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, certamen al que llegó por segunda vez en su historia tras tener su primera participación en Alemania ’74, donde también se marchó en la primera ronda.

Los comandados por el francés Sébastien Migné cayeron en el debut ante Escocia por la mínima diferencia, y ahora también padecieron la caída ante el único país pentacampeón de la competencia.

A pesar de la dolorosa caída y de que la suerte de los caribeños ya quedó echada, aún tienen un partido más que disputar, donde enfrentarán a Marruecos y buscarán hacer historia y sumar por primera vez en el torneo más importante de todo el planeta.

Cabe destacar que en su anterior presencia, tuvo la fortuna de marcarle en el debut a Italia y en la última fecha a Argentina: fueron caídas por 3-1 y 4-1, respectivamente, mientras que Polonia lo goleó por 7-0 en la segunda jornada.

Los futbolistas del seleccionado haitiano. (Getty Images)

¿Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026?

Primer criterio: enfrentamiento directo entre selecciones

El cambio más significativo del reglamento 2026 establece que cuando dos o más selecciones de un mismo grupo finalizan con puntos iguales, lo primero que se evalúa son los resultados del enfrentamiento directo entre los equipos involucrados. Este sistema es similar al utilizado en la UEFA Champions League, donde el cara a cara determina posiciones.

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Segundo nivel: criterios generales de la Fase de Grupos

Si después de aplicar los criterios de enfrentamiento directo la igualdad continúa, la FIFA aplica un segundo conjunto de parámetros evaluando todos los partidos disputados en la fase de grupos. En este nivel, se toma en cuenta primero la diferencia de goles en la totalidad de encuentros del grupo, luego el mayor número de goles marcados en esa etapa inicial.

Conducta deportiva: sistema de juego limpio (Fair Play)

Por primera vez en la historia de los Mundiales, el criterio de conducta deportiva adquiere relevancia como tercer nivel de desempate. Este sistema otorga puntos negativos según las tarjetas acumuladas por jugadores y cuerpo técnico durante la fase de grupos. La FIFA utiliza la siguiente puntuación: una tarjeta amarilla resta un punto, una expulsión por doble amonestación descuenta tres puntos, una tarjeta roja directa implica una penalización de cuatro puntos, y una amarilla seguida de roja directa supone cinco puntos negativos.

Los futbolistas de Haití. (Getty Images)

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Ranking FIFA: último recurso de desempate

Si ninguno de los procedimientos anteriores permite resolver la igualdad entre selecciones, se recurre al Ranking FIFA como criterio definitivo. Este cambio reemplaza el sorteo tradicional de lotes que se utilizaba en ediciones previas, ofreciendo mayor objetividad en el proceso de clasificación. Si las selecciones continúan empatadas en el ranking vigente, se utilizan ediciones anteriores del ranking mundial en orden retroactivo hasta obtener una decisión.

El Mundial 2026 cuenta con 12 grupos de cuatro equipos, totalizando 104 partidos en la fase de grupos. La expansión a 48 selecciones implica que no solo los dos primeros clasificados avanzan: los ocho mejores terceros también accederán a los dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

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Fixture del Grupo C del Mundial 2026

DATOS CLAVES