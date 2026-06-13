Por qué el himno de Australia es similar al de Argentina

El cántico patrio australiano tiene un gran parecido al argentino. Conocé los motivos de esta coincidencia.

Una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo está directamente vinculada a un hecho ajeno a lo deportivo. Esto se debe a que el himno de Australia es llamativamente muy similar al de Argentina, lo que despertó un fuerte desconcierto en el público. Sin embargo, esta historia tan particular tiene una explicación y se remonta a muchos años atrás.

Al igual que lo hace la Selección Argentina cada vez que salta al campo de juego, el combinado de Oceanía también entona su cántico patrio antes de empezar el partido. En ese sentido, hay que aclarar que no se trata de un plagio o una copia directa entre ambas canciones que representan a cada uno de los países implicados en este ítem.

Los futbolistas de Australia entonando el himno nacional. (Getty Images)

Lo cierto es que comparten una enorme similitud en sus primeros acordes y melodías. Esta clarísima coincidencia se percibe es por las características de la época, que eran muy típicas y se hacían presente con frecuencia ya que utilizan una estructura de marcha clásica. El parecido se da en la parte de “Sean eternos los laureles” del albiceleste, con una cadencia semejante al australiano.

Cabe aclarar que el himno de Argentina se creó en 1813, compuesto por el músico español Blas Parera y con la letra del político Vicente López y Planes. En contraparte, el cántico de Australia se hizo en 1878, 65 años después. El mismo fue realizado por Peter Dodds McCormick y recién fue adaptado en 1984, cuando reemplazó a Dios salve a la reina, impuesto por la corona británica.

Los futbolistas de Australia entonando el himno nacional. (Getty Images)

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En definitiva, está confirmado que no se trata de una copia ni de una inspiración. Simplemente es una inesperada casualidad de estilos musicales que apenas tiene una pizca de importancia en eventos masivos como por ejemplo el Mundial 2026, donde ambos países suelen ser parte del certamen y ambos himnos se entonan con reiterancia, es decir, cada vez que saltan al campo de juego.

Los futbolistas de la Selección de Australia. (Getty Images)

Los 3 himnos nacionales que se inspiraron en Argentina

De la misma manera que la bandera argentina fue tomada de ejemplo por naciones de Centroamérica como Nicaragua, Guatemala, Honduras, entre otros, hay 3 países que se inspiraron en el himno: Chile, Perú y República Dominicana. A pesar de que fueron modificados y cada uno le dio su toque autóctono, las ideas surgieron del cántico patrio albiceleste.