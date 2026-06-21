¿Por qué es KSA el marcador de Arabia Saudita en el Mundial 2026?

Te contamos la razón por la que el seleccionado de Asia utiliza estas tres letras en los gráficos oficiales de la transmisión de la Copa del Mundo.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 está lleno de detalles que captan la atención de los fanáticos del fútbol en cada jornada. Al observar los partidos correspondientes al Grupo H —zona que la Selección de Arabia Saudita comparte junto a España, Uruguay y Cabo Verde—, muchos espectadores se han preguntado el porqué del curioso marcador que identifica a los asiáticos en las pantallas de televisión.

Al momento de presentar el clásico reloj con el resultado, el seleccionado dirigido por Georgios Donis no figura como “ARA” ni como “SAU”, sino bajo las siglas KSA.

La razón de este marcador responde directamente a los estándares internacionales que utiliza la FIFA para las abreviaciones de sus países miembro. Las siglas KSA corresponden al nombre oficial de la nación en inglés: Kingdom of Saudi Arabia (Reino de Arabia Saudita).

Salem Aldawsari. (Foto: Getty).

La unificación de criterios de la FIFA en el Mundial 2026

A diferencia de lo que ocurre con otras selecciones donde se toman las primeras tres letras del nombre común en español o inglés, el organismo rector del fútbol opta por respetar la denominación institucional de la monarquía peninsular.

Este mismo criterio es utilizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y otras federaciones deportivas del planeta con el fin de evitar confusiones con otras naciones o territorios de nomenclaturas similares en los registros oficiales.

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De esta manera, cada vez que los Hijos del Desierto salgan a la cancha en esta cita mundialista, el acrónimo KSA será el encargado de representar su participación en los marcadores de todo el mundo.

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026