Enzo Fernández le respondió al técnico de España y defendió al mediocampo argentino: “Se ve dentro de la cancha”

En la previa del duelo ante Austria, el volante sacó el pecho por sus compañeros y destacó la madurez que adquirió desde Qatar 2022.

A menos de 24 horas que la Selección Argentina salte a la cancha para enfrentar a a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial, Enzo Fernández fue el encargado de tomar la palabra en la conferencia de prensa oficial protocolar. Y aunque buena parte de las preguntas giraron alrededor del encuentro de este lunes a las 14, hubo un tema que el volante no esquivó: las recientes declaraciones del entrenador de España, Luis de la Fuente, quien había asegurado que La Roja cuenta con “los seis mejores mediocampistas del mundo“.

Consultado al respecto, el volante argentino eligió un tono mesurado para expresar su postura. “No voy a entrar en polémicas. Quién es mejor o peor se ve dentro de la cancha“, respondió con la misma elegancia que aplica en la cancha. De todos modos, evitó desmerecer al seleccionado europeo “España tiene uno de los mediocentros más importantes del mundo porque son grandes jugadores“, reconoció.

Al margen del debate sobre los mediocampos, el jugador del Chelsea se enfocó rápidamente en el compromiso ante Austria, con la intención de obtener una victoria que clasifique al equipo a los 16avos de final. “Esperamos un equipo que juegue directo, muy agresivo en el medio, pero ya preparamos durante la semana la manera en la que vamos a jugar y esperamos que nos vaya bien“, sostuvo.

Y sobre la búsqueda del equipo, agregó: “Vamos a tener la pelota. Austria es un rival que ataca directo y son agresivos y dejan espacios. Intentaremos sacarles la pelota y manejar el partido“. Además, destacó la importancia de Messi en la creación de juego. “Tratamos de tener la pelota y generar espacios para que Leo pueda recibir en tres cuartos de cancha y hacer la magia que hace siempre”.

"EL MEDIOCAMPO DE ESPAÑA ES UNO DE LOS MEJORES DEL MUNDO"



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Con respecto a su actuación en el debut contra Argelia, uno de los aspectos que llamó la atención fue su ubicación dentro del campo, debido que el mediocampista apareció varios metros más retrasado que como suele hacerlo en Chelsea. Al respecto, explicó: “Scaloni me pide juego y llegar al área. Es la función que me está haciendo cumplir ahora y también lo hice antes. Me gusta ser la base del equipo y tener contacto con la pelota. Me siento muy cómodo”.

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Por último, reflexionó sobre la evolución que atravesó desde Qatar 2022 hasta este Mundial. “Pasaron cuatro años y aprendí un montón. En la Selección fui cambiando roles en mi juego y me siento muy maduro. Cuando llegué era un niño y me fui exigiendo para mejorar. Creo que lo estoy logrando“, explicó, reconociendo que no quiere adjudicarse una etiqueta relacionada con la titularidad. “Somos 23 jugadores más los arqueros. El técnico elige quién juega y cada vez que me toca quiero defender de la mejor manera a mi país“, cerró.

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