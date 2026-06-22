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Mundial 2026

Un argentino fue expulsado por provocar a los hinchas de Uruguay en pleno partido contra Cabo Verde por el Mundial 2026

Escoltado por la seguridad, un hincha se retiró del Hard Rock Stadium tras cargar a los uruguayos por el empate con el elenco africano.

Un hincha argentino fue expulsado en pleno partido de Uruguay.
© CapturaUn hincha argentino fue expulsado en pleno partido de Uruguay.

En la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, la Selección de Uruguay no pudo con Cabo Verde y empató 2 a 2, por lo que de esta manera está obligado a ganarle a España en la última jornada para poder clasificar a los 16avos de final del certamen.

Durante este encuentro ocurrió una situación particular, que tuvo como principal protagonista a un hincha argentino, que fue expulsado por las autoridades de seguridad debido a que estaba chicaneando a los uruguayos que estaban presentes en el Hard Rock Stadium.

Luego de chicanear a los charrúas que volvieron a empatar y complicaron sus chances de clasificar, la seguridad del estadio de Miami decidió echar al argentino a pesar de que el partido seguía su transcurso normal, con el fin de que la situación no pasara a mayores.

De esta manera, con escolta de seguridad a sus cuatro costados, el hincha de la Albiceleste se marchó pacíficamente del Hard Rock Stadium mientras que los uruguayos continuaban insultándolo por las chicanas que les realizó anteriormente.

Uruguay, obligado a ganarle a España

Con este empate ante Cabo Verde, el combinado uruguayo quedó en el segundo puesto del grupo con 2 puntos, misma cantidad que los africanos. En la última jornada se enfrentará a la Selección de España obligado a ganar para quedarse no solo con la clasificación, sino que también con el primer puesto del grupo.

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Tablas del Mundial 2026: así quedaron los grupos tras la goleada de España y el empate entre Uruguay y Cabo Verde

En caso de no vencer a los españoles y que en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita haya un ganador, los dirigidos por Marcelo Bielsa dependerán de otros resultados para determinar si clasifican como uno de los 8 mejores terceros, o bien si quedan eliminados en fase de grupos.

Datos claves

  • Uruguay empató 2 a 2 contra Cabo Verde en el Mundial 2026.
  • Un hincha argentino fue expulsado del Hard Rock Stadium por chicanear a los uruguayos.
  • Los dirigidos por Marcelo Bielsa tienen 2 puntos y deben ganarle a España.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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