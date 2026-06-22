Un argentino fue expulsado por provocar a los hinchas de Uruguay en pleno partido contra Cabo Verde por el Mundial 2026

Escoltado por la seguridad, un hincha se retiró del Hard Rock Stadium tras cargar a los uruguayos por el empate con el elenco africano.

En la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, la Selección de Uruguay no pudo con Cabo Verde y empató 2 a 2, por lo que de esta manera está obligado a ganarle a España en la última jornada para poder clasificar a los 16avos de final del certamen.

Durante este encuentro ocurrió una situación particular, que tuvo como principal protagonista a un hincha argentino, que fue expulsado por las autoridades de seguridad debido a que estaba chicaneando a los uruguayos que estaban presentes en el Hard Rock Stadium.

Luego de chicanear a los charrúas que volvieron a empatar y complicaron sus chances de clasificar, la seguridad del estadio de Miami decidió echar al argentino a pesar de que el partido seguía su transcurso normal, con el fin de que la situación no pasara a mayores.

De esta manera, con escolta de seguridad a sus cuatro costados, el hincha de la Albiceleste se marchó pacíficamente del Hard Rock Stadium mientras que los uruguayos continuaban insultándolo por las chicanas que les realizó anteriormente.

Hincha argentino fue expulsado de una tribuna del Hard Rock Stadium, en Miami, tras provocar a hinchas uruguayos durante el empate entre Uruguay y Cabo Verde. pic.twitter.com/ArhMDwf7xD — Barra Brava (@barrabrava_net) June 22, 2026

Uruguay, obligado a ganarle a España

Con este empate ante Cabo Verde, el combinado uruguayo quedó en el segundo puesto del grupo con 2 puntos, misma cantidad que los africanos. En la última jornada se enfrentará a la Selección de España obligado a ganar para quedarse no solo con la clasificación, sino que también con el primer puesto del grupo.

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En caso de no vencer a los españoles y que en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita haya un ganador, los dirigidos por Marcelo Bielsa dependerán de otros resultados para determinar si clasifican como uno de los 8 mejores terceros, o bien si quedan eliminados en fase de grupos.

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