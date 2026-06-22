Dónde juegan los futbolistas de Austria que son parte del Mundial 2026

Repasamos cada uno de los clubes que aportan jugadores a la delegación de Das Team, que buscarán la clasificación en el Grupo J.

La expectativa es absoluta por la participación de la Selección de Austria en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Integrando el Grupo J junto a potencias de la talla de Argentina, Argelia y el combinado de Jordania, el elenco dirigido tácticamente por el prestigioso estratega alemán Ralf Rangnick quiere dar el golpe en su regreso a las citas mundiales tras 28 años de ausencia.

Con un plantel sumamente competitivo y compuesto en su gran mayoría por futbolistas consolidados en las ligas de élite de Europa, repasamos a continuación dónde juegan los citados de la escuadra europea.

La Bundesliga de Alemania, la base absoluta de los convocados

A diferencia de otros seleccionados que nutren sus listas con el ámbito doméstico, el fútbol alemán es el pilar indiscutido sobre el cual se edifica el sueño austríaco. La Bundesliga es la principal proveedora con varios de los clubes más importantes del continente a la cabeza de las nominaciones:

RB Leipzig: El conjunto de la factoría Red Bull aporta piezas esenciales para el mediocampo y el ataque, destacándose el volante defensivo Nicolas Seiwald , el motor Xaver Schlager y el talentoso mediapunta Christoph Baumgartner .

El conjunto de la factoría Red Bull aporta piezas esenciales para el mediocampo y el ataque, destacándose el volante defensivo , el motor y el talentoso mediapunta . Borussia Dortmund: Suma jerarquía y experiencia internacional en la zona central con figuras de la talla de Marcel Sabitzer y el joven volante Carney Chukwuemeka .

Suma jerarquía y experiencia internacional en la zona central con figuras de la talla de y el joven volante . Bayern Múnich: El gigante de Baviera mete presencia con un nombre clave para el equilibrio del mediocampo, el combativo Konrad Laimer .

El gigante de Baviera mete presencia con un nombre clave para el equilibrio del mediocampo, el combativo . Werder Bremen y Mainz 05: Los de Bremen aportan solidez con el central Marco Friedl y el mediocampista Romano Schmid, mientras que el Mainz suma a los laterales Phillipp Mwene y Stefan Posch.

Además, otros clubes de la primera división germana como el Freiburg (Philipp Lienhart), Wolfsburg (Patrick Wimmer) y Hoffenheim (Alexander Prass) completan el robusto mapa de la Bundesliga en la nómina.

Los referentes en el resto de los gigantes europeos

La gran excepción a la hegemonía alemana en la lista se encuentra repartida entre otras grandes ligas del mundo, con banderas individuales que le dan un salto cualitativo al combinado de Rangnick:

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Real Madrid (España): La máxima estrella, capitán y emblema indiscutido de esta generación, David Alaba , lidera la zaga central desde la Casa Blanca.

La máxima estrella, capitán y emblema indiscutido de esta generación, , lidera la zaga central desde la Casa Blanca. Tottenham Hotspur (Inglaterra): El defensor central Kevin Danso aporta la potencia de la Premier League al fondo austríaco.

El defensor central aporta la potencia de la Premier League al fondo austríaco. Estrella Roja (Serbia): El histórico y experimentado delantero Marko Arnautović, máximo goleador de la selección, rompe redes con la camiseta de Estrella Roja de Belgrado.

David Alaba. (Foto: Getty).

El mapa internacional se cierra con citados en la Serie A de Italia como Michael Svoboda (Venezia), la liga española con David Affengruber (Elche), la liga de Portugal con Florian Grillitsch (SC Braga) y los pocos aportes del torneo local como Alexander Schlager en el RB Salzburgo. Todo un engranaje de roce internacional para medir fuerzas en la exigente zona mundialista.

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¿Dónde juegan los 26 futbolistas de la Selección de Austria?