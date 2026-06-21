Kylian Mbappé se refirió a la carrera con Messi por ser el máximo goleador de los Mundiales: “Sabía que Leo iba a marcar”

El francés elogió al capitán argentino tras su triplete en el debut y reconoció que ya esperaba verlo entre los anotadores de la Copa del Mundo.

Más allá de la pelea por la Copa del Mundo, la primera fecha del Mundial dejó una batalla paralela que promete acompañar todo el torneo. Se trata de la disputa que también protagonizan Lionel Messi y Kylian Mbappé por convertirse en el máximo goleador histórico del torneo, un récord que Leo le igualó a Miroslav Klose con 16 tantos gracias a su triplete a Argelia, mientras Kiki suma 14 luego de marcarle por duplicado a Senegal.

En la previa del encuentro entre Francia e Irak, el delantero del Real Madrid fue consultado sobre esa lucha estadística y no dudó en rendirse ante la figura argentina, con quien compartió vestuario durante dos temporadas en el PSG.

“Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre marca. Yo corro de atrás. Voy a tratar de seguir marcando para ayudar a mi equipo y si lo hago me acercaré al récord, pero lo más importante para mí es ganar la Copa del Mundo“, afirmó Mbappé.

El francés también fue consultado sobre las grandes figuras ofensivas del certamen y volvió a colocar a Leo en lo más alto de la consideración futbolística mundial. “Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas. Messi ha demostrado durante muchos años la calidad que tiene“, sostuvo.

👏 El gran elogio de Mbappé a Messi



💬 "¿El mejor entre yo, Haaland, Kane y Messi? Leo Messi, está claro"



🐐 "Es el mejor del mundo junto a Cristiano" pic.twitter.com/4mtLZihGb1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 21, 2026

Las declaraciones no sorprenden. A pesar de la rivalidad deportiva que se instaló tras la final de Qatar 2022 y de la permanente comparación entre ambos, Mbappé siempre se mostró respetuoso con el argentino. Ahora, además, ambos comparten una disputa que podría extenderse hasta las instancias decisivas del torneo.

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Mientras Messi busca transformarse en el máximo goleador histórico de los Mundiales en soledad, Mbappé persigue el objetivo de recortar distancias y aprovechar que todavía tiene varios años por delante en la máxima competencia. Sin embargo, el atacante francés dejó en claro cuál es su prioridad. “Lo que quiero es llevar el trofeo a casa. No pienso en los récords por encima de eso“, aseguró.

Por ahora, la ventaja es para Messi. El argentino alcanzó la línea de Klose con 16 goles y quedó a un paso de quedarse solo en la cima. Mbappé, con 14 festejos y apenas 27 años, aparece como el principal perseguidor. La Copa del Mundo recién comenzó, pero la carrera por la historia ya está en marcha.

Datos clave

Lionel Messi igualó el récord de Miroslav Klose con 16 goles en los Mundiales.

igualó el récord de Miroslav Klose con en los Mundiales. Kylian Mbappé suma 14 tantos en la historia del torneo con apenas 27 años.

suma en la historia del torneo con apenas 27 años. El delantero francés elogió al argentino y priorizó ganar la Copa del Mundo.