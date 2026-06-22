El ariete cordobés, al igual que frente a Argelia, no es parte de la formación de la Albiceleste.

Argentina se enfrenta a Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los dirigidos por Lionel Scaloni buscan la clasificación a los 16avos del final. Y al igual que ocurrió en el estreno, Julián Álvarez no forma parte de la alineación titular.

El delantero cordobés que milita en las filas de Atlético de Madrid, por una decisión táctica, observa el juego desde el banco de suplentes, ya que el cuerpo técnico considera que aún no está al 100% para afrontar el juego tras lo que fue el esguince de tobillo que sufrió en la UEFA Champions League.

La formación de la Albiceleste solamente tiene una modificación con respecto a lo que fue el triunfo por goleada sobre Argelia, donde Nahuel Molina ocupa el lugar de Gonzalo Montiel, quien sufrió una molestia muscular que generó preocupación en el cuerpo técnico.

De esta manera, la formación inicial ante Austria está compuesta por Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Julián Alvarez, delantero de Argentina.

Fixture del Grupo J del Mundial 2026

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Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

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