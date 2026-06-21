Dónde juegan los futbolistas de Arabia Saudita que son parte del Mundial 2026

Repasamos cada uno de los clubes que aportan jugadores a la delegación de los Hijos del Desierto, que buscarán la clasificación en el Grupo H.

La expectativa es absoluta por la participación de la Selección de Arabia Saudita en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Integrando el Grupo H junto a potencias de la talla de España, Uruguay y el combinado africano de Cabo Verde, el elenco dirigido tácticamente por el estratega griego Georgios Donis quiere dar el golpe y repetir las históricas actuaciones de su pasado mundialista.

Con un plantel compuesto casi en su totalidad por futbolistas del ámbito doméstico, pero potenciados por el notable crecimiento y la inyección de estrellas globales a su liga local, repasamos a continuación dónde juegan los citados de la escuadra asiática.

La Liga de Arabia Saudita, la base absoluta de los convocados

A diferencia de otras selecciones, el fútbol local es el pilar indiscutido sobre el cual se edifica el sueño saudí. La Roshn Saudi League es la principal proveedora con los tres grandes del país a la cabeza de las nominaciones:

Al-Hilal: El multicampeón local aporta la columna vertebral de la jerarquía y experiencia con figuras emblemáticas como el histórico extremo y capitán Salem Al-Dawsari , los mediocampistas Mohamed Kanno y Nasser Al-Dawsari , y los defensores Hassan Tambakti , Ali Lajami y Moteb Al-Harbi .

El multicampeón local aporta la columna vertebral de la jerarquía y experiencia con figuras emblemáticas como el histórico extremo y capitán , los mediocampistas y , y los defensores , y . Al-Nassr: El otro gigante de Riyadh suma nombres clave en todas las líneas. El arquero Nawaf Al-Aqidi , los defensores Abdulelah Al-Amri y Nawaf Boushal , el volante Abdullah Al-Khaibari , y los atacantes Ayman Yahya y Abdullah Al-Hamdan .

El otro gigante de Riyadh suma nombres clave en todas las líneas. El arquero , los defensores y , el volante , y los atacantes y . Al-Ahli: El conjunto de Yeda mete presencia con el talentoso delantero Firas Al-Buraikan , el volante Ziyad Al-Johani y el defensor Ali Majrashi .

El conjunto de Yeda mete presencia con el talentoso delantero , el volante y el defensor . Al-Ittihad: Aporta cuota goleadora y solidez con el atacante Saleh Al-Shehri y el central Hassan Kadesh.

Además, clubes que vienen pisando fuerte como el ascendente Al-Qadsiah (con Musab Al-Juwayr, Jehad Thakri y Ahmed Al-Kassar), Al-Ettifaq (Khalid Al-Ghannam), NEOM SC (Alaa Al-Hajji) y Al-Ula (el arquero Mohammed Al-Owais) completan el mapa doméstico de la nómina.

Salem Aldawsari. (Foto: Getty)

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El único “extranjero” de la lista de Arabia Saudita

La gran excepción a la regla de la localía absoluta se encuentra en el fútbol europeo. El lateral derecho Saud Abdulhamid, jugador del RC Lens de la Ligue 1 de Francia (y con pasado reciente en la AS Roma de Italia), se erige como el único futbolista de toda la delegación saudí que compite fuera de las fronteras de su país, aportando un valioso roce internacional para medir fuerzas en la exigente zona mundialista.

El plantel de Arabia Saudita para el Mundial: dónde juega cada uno de ellos

ARQUEROS

Mohammed Al-Owais (Al-Ula SC)

Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr FC)

Ahmed Al-Kassar (Al-Qadisiyah FC)

DEFENSORES

Saud Abdulhamid (RC Lens)

Jehad Thakri (Al-Qadisiyah FC)

Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr FC)

Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal)

Ali Lajami (Al-Hilal)

Nawaf Boushal (Al-Nassr FC)

Ali Majrashi (Al-Ahli Saudi FC)

Mohammed Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC)

Hassan Kadesh (Al-Ittihad Club)

Moteb Al-Harbi (Al-Hilal)

Ayman Yahya (Al-Nassr FC)

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VOLANTES

Mohamed Kanno (Al-Hilal)

Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal)

Ziyad Al-Johani (Al-Ahli)

Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr FC)

Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC)

Sultan Mandash (Al-Hilal)

Alaa Al-Hajji (Neom SC)

DELANTEROS

Salem Al-Dawsari (Al-Hilal)

Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Saudi FC)

Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad Club)

Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr FC)

Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq FC)

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026