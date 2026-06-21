Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 22 de junio

La agenda de una nueva jornada en la Copa del Mundo, donde continúa desarrollándose la segunda fecha correspondiente a la fase de grupos.

El Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un segundo. En medio de ese panorama, este lunes 22 de junio tiene lugar una nueva jornada repleta de partidos. Se trata de nada más ni nada menos que cuatro compromisos que le siguen dando forma a la resolución de la fase de grupos.

Los encuentros en cuestión tienen que ver tanto con el Grupo I como con el Grupo J, bajo la órbita de la segunda fecha. En ese contexto, algunos seleccionados tienen la oportunidad de sellar su clasificación hacia los 16avos de final, mientras que otros tantos deben cosechar un buen resultado para continuar con vida en el certamen.

Así las cosas, todo comenzará con el plato fuerte de la jornada: la segunda presentación de la Selección Argentina, que, luego de su goleada sobre Argelia, chocará contra Austria buscando el pasaje hacia la próxima instancia. Un rato más tarde llegará el turno de otro de los candidatos al título: Francia, que medirá fuerzas con Irak.

En tercer orden, Noruega y Senegal se encontrarán frente a frente en un partido que, en la previa, promete y mucho y donde ambos buscarán un triunfo clave. Por último, ya en la medianoche de Argentina, Jordania y el mencionado Argelia, los otros dos integrantes de la zona, tratarán de recuperarse tras un debut realmente adverso.

PARTIDOS DEL LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Argentina vs. Austria (Grupo J)

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

14:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TV Pública, TyC Sports y Claro.

Francia vs. Irak (Grupo I)

Lincoln Financial Field (Filadelfia), Estados Unidos

18:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro.

Noruega vs. Senegal (Grupo I)

MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos

21:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro.

Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Bay Area Stadium (San Francisco), Estados Unidos

00:00 horas (del martes 23/6) | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro.

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