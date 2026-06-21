El cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026, al rojo vivo: así están los cruces

A falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, varios candidatos empiezan a conocer el camino que deberán recorrer en busca del título.

La fase de grupos del Mundial 2026 atraviesa su tramo decisivo. A medida que la segunda fecha se acerca a su finalización, el certamen ya comienza a perfilar los posibles cruces de la primera ronda de 16avos de final en la historia de las Copas del Mundo. Con algunas selecciones ya clasificadas y otras cerca de lograrlo, los resultados de este domingo, entre ellos la goleada de España sobre Arabia Saudita y el empate entre Uruguay y Cabo Verde, modificaron el escenario.

La actividad continuará entre lunes y martes con los encuentros de la segunda fecha correspondientes a los grupos I, J (zona de Argentina), K y L. Luego, llegará una última jornada que terminará de definir a los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros que avanzarán de ronda. Vale recordar que los dieciseisavos de final se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Mientras tanto, México, Estados Unidos y Alemania ya tienen asegurado el liderazgo de los grupos A, B y E, respectivamente, por lo que afrontarán la última fecha con la tranquilidad de saber que ya esperan rival para los cruces eliminatorios.

En el caso de la Selección Argentina, actualmente líder de su grupo, su rival saldría del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, una zona que llegará a la última fecha con los cuatro equipos todavía con posibilidades matemáticas de clasificación. Por el momento, la Albiceleste se enfrentaría con el conjunto charrúa, ubicado segundo.

Cómo están los cruces de 16avos del Mundial

Alemania vs. Escocia

Noruega vs. Suecia

Corea del Sur vs. Suiza

Países Bajos vs. Marruecos

RD Congo vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Ecuador

Egipto vs. Chequia

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Francia

México vs. Cabo Verde

Inglaterra vs. Portugal

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán (rivales de Argentina en unos hipotéticos octavos de final)

Canadá vs. Bélgica

Colombia vs. Paraguay

Así están los grupos del Mundial