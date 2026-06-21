El cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026, al rojo vivo: así están los cruces

La fase de grupos del Mundial 2026 atraviesa su tramo decisivo. A medida que la segunda fecha se acerca a su finalización, el certamen ya comienza a perfilar los posibles cruces de la primera ronda de 16avos de final en la historia de las Copas del Mundo. Con algunas selecciones ya clasificadas y otras cerca de lograrlo, los resultados de este domingo, entre ellos la goleada de España sobre Arabia Saudita y el empate entre Uruguay y Cabo Verde, modificaron el escenario.
La actividad continuará entre lunes y martes con los encuentros de la segunda fecha correspondientes a los grupos I, J (zona de Argentina), K y L. Luego, llegará una última jornada que terminará de definir a los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros que avanzarán de ronda. Vale recordar que los dieciseisavos de final se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.
Mientras tanto, México, Estados Unidos y Alemania ya tienen asegurado el liderazgo de los grupos A, B y E, respectivamente, por lo que afrontarán la última fecha con la tranquilidad de saber que ya esperan rival para los cruces eliminatorios.
En el caso de la Selección Argentina, actualmente líder de su grupo, su rival saldría del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, una zona que llegará a la última fecha con los cuatro equipos todavía con posibilidades matemáticas de clasificación. Por el momento, la Albiceleste se enfrentaría con el conjunto charrúa, ubicado segundo.
Cómo están los cruces de 16avos del Mundial
- Alemania vs. Escocia
- Noruega vs. Suecia
- Corea del Sur vs. Suiza
- Países Bajos vs. Marruecos
- RD Congo vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Ecuador
- Egipto vs. Chequia
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Francia
- México vs. Cabo Verde
- Inglaterra vs. Portugal
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán (rivales de Argentina en unos hipotéticos octavos de final)
- Canadá vs. Bélgica
- Colombia vs. Paraguay