La insólita estadística de Uruguay en Mundiales sin Luis Suárez

La Celeste igualó 2 a 2 ante Cabo Verde y peligra su clasificación a los 16avos de final, en la última jornada va ante España.

La Selección de Uruguay atraviesa un momento complicado en el Mundial 2026. Los de Marcelo Bielsa igualaron sus dos partidos -1 a 1 ante Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde- y ahora se juega el pase a 16avos de final contra España en la tercera jornada. Un detalle curioso es que La Celeste no obtiene una victoria en Mundiales sin Luis Suárez en cancha desde la Copa del Mundo de 1990.

Cuando Marcelo Bielsa decidió no citar a Luis Suárez generó cierta polémica. El Pistolero atraviesa el tramo final de su carrera en Inter Miami, pero es un nombre propio muy fuerte como para quedar afuera. Es cierto que el atacante fue crítico del Loco, al igual que varios de sus compañeros de selección.

Luis Suárez jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no dijo presente en todos los encuentros. Sin ir más lejos, en la semifinal del 2010 ante Países Bajos no pudo jugar por su expulsión memorable ante Ghana por atajar una pelota que era gol.

Sin el Pistolero en cancha, Uruguay no gana un partido en Mundiales desde el 1 a 0 a Corea del Sur en Italia 1990. Desde entonces, la Celeste tampoco es que clasificó siempre, de hecho, no estuvo en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006. Así y todo, la estadística es demoledora sin Suárez en cancha.

Luis Suárez ante Ghana en Sudáfrica 2010. (Foto: Getty).

Los partidos de Uruguay en Mundiales sin Suárez en cancha

Italia 90: Uruguay 0 – 2 Italia

Uruguay 0 – 2 Italia Corea/Japón 2002: Uruguay 1 – 2 Dinamarca

Uruguay 1 – 2 Dinamarca Corea/Japón 2002: Uruguay 0 – 0 Francia

Uruguay 0 – 0 Francia Corea/Japón 2002: Uruguay 3 – 3 Senegal

Uruguay 3 – 3 Senegal Sudáfrica 2010: Uruguay 2 – 3 Países Bajos

Uruguay 2 – 3 Países Bajos Brasil 2014: Uruguay 1 – 3 Costa Rica

Uruguay 1 – 3 Costa Rica Brasil 2014: Uruguay 0 – 2 Colombia

Uruguay 0 – 2 Colombia Qatar 2022: Uruguay 0 – 2 Portugal (Suárez ingresó a los 18 minutos)

Uruguay 0 – 2 Portugal (Suárez ingresó a los 18 minutos) Estados Unidos, México y Canadá 2026: Uruguay 1 – 1 Arabia Saudita

Uruguay 1 – 1 Arabia Saudita Estados Unidos, México y Canadá 2026: Uruguay 2 – 2 Cabo Verde

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Los partidos de Uruguay en Mundiales con Suárez en cancha

Sudáfrica 2010: Uruguay 0 – 0 Francia

Uruguay 0 – 0 Francia Sudáfrica 2010: Uruguay 3 – 0 Sudáfrica

Uruguay 3 – 0 Sudáfrica Sudáfrica 2010: Uruguay 1 – 0 México

Uruguay 1 – 0 México Sudáfrica 2010: Uruguay 2 – 1 Corea del Sur

Uruguay 2 – 1 Corea del Sur Sudáfrica 2010: Uruguay 1-1 Ghana

Uruguay 1-1 Ghana Sudáfrica 2010: Uruguay 2 – 3 Alemania

Uruguay 2 – 3 Alemania Brasil 2014: Uruguay 2 – 1 Inglaterra

Uruguay 2 – 1 Inglaterra Brasil 2014: Uruguay 1 – 0 Italia

Uruguay 1 – 0 Italia Rusia 2018: Uruguay 1 – 0 Egipto

Uruguay 1 – 0 Egipto Rusia 2018: Uruguay 1 – 0 Arabia

Uruguay 1 – 0 Arabia Rusia 2018: Uruguay 3 – 0 Rusia

Uruguay 3 – 0 Rusia Rusia 2018: Uruguay 2 – 1 Portugal

Uruguay 2 – 1 Portugal Rusia 2018: Uruguay 0 – 2 Francia

Uruguay 0 – 2 Francia Qatar 2022: Uruguay 0-0 Corea

Uruguay 0-0 Corea Qatar 2022: Uruguay 2-0 Ghana

DATOS CLAVE