La insólita estadística de Uruguay en Mundiales sin Luis Suárez

La Selección de Uruguay atraviesa un momento complicado en el Mundial 2026. Los de Marcelo Bielsa igualaron sus dos partidos -1 a 1 ante Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde- y ahora se juega el pase a 16avos de final contra España en la tercera jornada. Un detalle curioso es que La Celeste no obtiene una victoria en Mundiales sin Luis Suárez en cancha desde la Copa del Mundo de 1990.
Cuando Marcelo Bielsa decidió no citar a Luis Suárez generó cierta polémica. El Pistolero atraviesa el tramo final de su carrera en Inter Miami, pero es un nombre propio muy fuerte como para quedar afuera. Es cierto que el atacante fue crítico del Loco, al igual que varios de sus compañeros de selección.
Luis Suárez jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no dijo presente en todos los encuentros. Sin ir más lejos, en la semifinal del 2010 ante Países Bajos no pudo jugar por su expulsión memorable ante Ghana por atajar una pelota que era gol.
Sin el Pistolero en cancha, Uruguay no gana un partido en Mundiales desde el 1 a 0 a Corea del Sur en Italia 1990. Desde entonces, la Celeste tampoco es que clasificó siempre, de hecho, no estuvo en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006. Así y todo, la estadística es demoledora sin Suárez en cancha.
Luis Suárez ante Ghana en Sudáfrica 2010. (Foto: Getty).
Los partidos de Uruguay en Mundiales sin Suárez en cancha
- Italia 90: Uruguay 0 – 2 Italia
- Corea/Japón 2002: Uruguay 1 – 2 Dinamarca
- Corea/Japón 2002: Uruguay 0 – 0 Francia
- Corea/Japón 2002: Uruguay 3 – 3 Senegal
- Sudáfrica 2010: Uruguay 2 – 3 Países Bajos
- Brasil 2014: Uruguay 1 – 3 Costa Rica
- Brasil 2014: Uruguay 0 – 2 Colombia
- Qatar 2022: Uruguay 0 – 2 Portugal (Suárez ingresó a los 18 minutos)
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: Uruguay 1 – 1 Arabia Saudita
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: Uruguay 2 – 2 Cabo Verde
Leitão Brito, DT de Cabo Verde, criticó a Uruguay tras el empate en el Mundial 2026: ”Eso no es juego limpio”
Los partidos de Uruguay en Mundiales con Suárez en cancha
- Sudáfrica 2010: Uruguay 0 – 0 Francia
- Sudáfrica 2010: Uruguay 3 – 0 Sudáfrica
- Sudáfrica 2010: Uruguay 1 – 0 México
- Sudáfrica 2010: Uruguay 2 – 1 Corea del Sur
- Sudáfrica 2010: Uruguay 1-1 Ghana
- Sudáfrica 2010: Uruguay 2 – 3 Alemania
- Brasil 2014: Uruguay 2 – 1 Inglaterra
- Brasil 2014: Uruguay 1 – 0 Italia
- Rusia 2018: Uruguay 1 – 0 Egipto
- Rusia 2018: Uruguay 1 – 0 Arabia
- Rusia 2018: Uruguay 3 – 0 Rusia
- Rusia 2018: Uruguay 2 – 1 Portugal
- Rusia 2018: Uruguay 0 – 2 Francia
- Qatar 2022: Uruguay 0-0 Corea
- Qatar 2022: Uruguay 2-0 Ghana
DATOS CLAVE
- La Selección de Uruguay empató sus dos primeros partidos en el Mundial 2026.
- El entrenador Marcelo Bielsa decidió no citar al delantero Luis Suárez para el torneo.
- Uruguay no gana un partido mundialista sin Luis Suárez desde Italia 1990.