Por qué la abreviatura de Cabo Verde es ‘CPV’ en el Mundial 2026

El elenco africano disputa su primera cita mundialista y un detalle en la transmisión llamó la atención de los espectadores.

Por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Cabo Verde enfrenta este domingo a Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras un sorprendente debut, los africanos van por más puntos para soñar con la clasificación a 16avos.

El país africano, un archipiélago frente a las costas de Senegal, hizo historia en las Eliminatorias al obtener el boleto para el evento en Estados Unidos, México y Canadá. Por tratarse de su primera participación, muchos detalles de esta nación son desconocidos para gran parte del público.

Entre otros, las siglas CPV que se observan en el marcador del partido tienen una explicación simple. En inglés, el país se llama Cape Verde. Por eso, FIFA abrevia ese nombre a CPV, como código para esta selección.

En los torneos anteriores, como las Eliminatorias de África o la Copa Africana de Naciones, la sigla CPV ya se pudo observar para los partidos de esta selección, que anhela participar regularmente en estos eventos.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde. (Foto: Getty)

La formación de Cabo Verde ante Uruguay

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues; y Gilson Benchimol.

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