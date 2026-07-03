Por qué la abreviatura de Cabo Verde es “CPV” en el Mundial 2026

El elenco africano disputa su primera cita mundialista y un detalle en la transmisión llamó la atención de los espectadores.

Por la instancia de 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Cabo Verde enfrenta este viernes a la Selección Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras un sorprendente andar en la fase de grupos, donde empató los tres partidos ante España, Arabia y Uruguay, el conjunto africano ahora será rival de la Albiceleste.

El país caboverdiano, un archipiélago frente a las costas de Senegal, hizo historia en las Eliminatorias al obtener el boleto para el evento en Estados Unidos, México y Canadá. Por tratarse de su primera participación, muchos detalles de esta nación son desconocidos para gran parte del público.

Entre otros, las siglas CPV que se observan en el marcador del partido tienen una explicación simple. En inglés, el país se llama Cape Verde. Por eso, FIFA abrevia ese nombre a CPV, como código para esta selección.

En los torneos anteriores, como las Eliminatorias de África o la Copa Africana de Naciones, la sigla CPV ya se pudo observar para los partidos de esta selección, que anhela participar regularmente en estos eventos.

Cabo Verde en el Mundial (Getty)

Los convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026

ARQUEROS : Vozinha (GD Chaves – Portugal), C. J. Dos Santos (San Diego FC – Estados Unidos) y Márcio Rosa (PFC Montana – Bulgaria).

: Vozinha (GD Chaves – Portugal), C. J. Dos Santos (San Diego FC – Estados Unidos) y Márcio Rosa (PFC Montana – Bulgaria). DEFENSORES : Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Logan Costa (CF Villarreal – España), Joao Paulo (FCSB – Rumania), Diney Borges (Al-Bataeh SCC – Emiratos Árabes Unidos), Stopira (SCU Torreense – Portugal), Steven Moreira (Columbus Crew – Estados Unidos), Wagner Pina (Trabzonspor – Turquía), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica – Portugal ) y Kelvin Pires (SJK – Finlandia).

: Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Logan Costa (CF Villarreal – España), Joao Paulo (FCSB – Rumania), Diney Borges (Al-Bataeh SCC – Emiratos Árabes Unidos), Stopira (SCU Torreense – Portugal), Steven Moreira (Columbus Crew – Estados Unidos), Wagner Pina (Trabzonspor – Turquía), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica – Portugal ) y Kelvin Pires (SJK – Finlandia). VOLANTES : Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar – Rusia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Países Bajos), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad – Bulgaria), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Hungría), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC – Portugal) y Yannick Semedo (Farense SC – Portugal).

: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar – Rusia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Países Bajos), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad – Bulgaria), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Hungría), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC – Portugal) y Yannick Semedo (Farense SC – Portugal). DELANTEROS : Ryan Mendes (Igdir FK – Turquía), Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Chipre), Willy Semedo (Omonoia Nicosia – Chipre), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugal), Benchimol (Akron Tolyatti – Rusia), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv – Israel), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir – Turquía) y Dailon Livramento (Casa Pia AC – Portugal).

: Ryan Mendes (Igdir FK – Turquía), Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Chipre), Willy Semedo (Omonoia Nicosia – Chipre), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugal), Benchimol (Akron Tolyatti – Rusia), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv – Israel), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir – Turquía) y Dailon Livramento (Casa Pia AC – Portugal). DT: Bubista.

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El cuadro del Mundial 2026