Por qué la Selección Argentina eligió Kansas City como búnker para el Mundial: “Dallas no me cerraba”

Cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 11 de junio, en la que la Selección Argentina defenderá el título conquistado en Qatar 2022. Sin embargo, para eso hubo que elegir una sede para que toda la delegación haga base y desde allí se movilice para disputar los partidos, en principio, de la fase de grupos y luego según sus resultados.

En ese sentido, la AFA eligió a Compass Minerals National Performance Center como el búnker del plantel durante buena parte de su estadía en Norteamérica. Esta resolución llamó la atención ya que se determinó que el sitio sea Kansas City, incluso a pesar de que los campeones del mundo solo juegan allí el primer partido y después en Dallas afrontan los dos encuentros restantes.

Compass Minerals National Performance Center, sede de Argentina en el Mundial 2026.

Lo cierto es que Luis Martín, el preparador físico de la Selección Argentina, brindó una entrevista en ClankJPV y reveló los detalles de la decisión. “Todo lo que me ofrecían en Dallas, no me cerraba“, manifestó en primera instancia. Inmediatamente después, agregó: “Era muy difícil encontrar dos canchas de entrenamiento y lugares con gimnasio disponible cerca“.

Teniendo en cuenta que la fecha inicial ante Argelia se juega en el Arrowhead Stadium, se barajó como una segunda opción. “Viajamos a Kansas, que es una hora y media de avión. Como era el primer partido, dijimos: ‘bueno, vamos ahí’“, admitió el integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni durante la charla con Juan Pablo Varsky en el podcast que conduce en su canal.

Compass Minerals National Performance Center, sede de Argentina en el Mundial 2026.

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Pocos segundos más tarde, detalló su gestión en las ciudades de Estados Unidos y confesó: “No solo fui a Dallas porque teníamos dos partidos, sino porque también es una ciudad mucho más grande que Kansas“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el Profe continuó: “Pensé que iba a tener más facilidades de encontrar lugares para entrenar“.

Fue allí cuando contó: “Fuimos y encontramos el Centro de Entrenamiento de Kansas City (MLS)”. Además, aportó un dato interesante y sostuvo: “También va la Selección de Estados Unidos a hacer la preparación“. Por último, entre risas, el preparador físico además dio a conocer: “Después vino el desafío de buscar hoteles. Hemos visto de todo, hasta con dibujos en las paredes, je”.

Compass Minerals National Performance Center, sede de Argentina en el Mundial 2026.

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Sobre el final de su declaración, Luis Martín reveló qué cambios harán en el complejo de elite. “Vamos a armar otro gimnasio en la playa de estacionamiento, más allá del que tenemos en el centro de entrenamiento”, aseguró como un plus para los futbolistas. Y luego, añadió: “También una carpa para las visitas familiares”. Al final, sentenció: “Vamos a estar muy bien ahí“.

🇦🇷🏆 ¿Cómo se organiza la logística para un Mundial? ¿Por qué la Selección Argentina eligió Kansas City?



Mirá la explicación de Luis Martín, el preparador físico de la “Scaloneta”.



Nota completa: https://t.co/d4nzVxAvSY pic.twitter.com/DJweZnJYMx — ClankJPV (@ClankJPV) May 8, 2026

DATOS CLAVE

Compass Minerals National Performance Center es la sede de Argentina.

es la sede de Argentina. El búnker de elite está ubicado en Kansas , ciudad en la que enfrenta a Argelia .

, ciudad en la que enfrenta a . “Vamos a estar muy bien ahí“, aseguró Luis Martín, el preparador físico.