El panorama de Edinson Cavani en Boca: cuándo volvería a jugar

Su último partido fue el 20 de febrero y se retiró silbado por los hinchas. Además, su contrato termina el 31 de diciembre.

Mientras Boca se juega el semestre entre la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los mata-mata del Torneo Apertura, todavía no puede contar con Edinson Cavani. Un dato fundamental a resaltar es que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que está en sus últimos de convenio con el Xeneize, lo que hace aún más particular su inusual situación.

Cabe recordar que su último partido fue el 20 de febrero, cuando fue titular en el 0-0 ante Racing y se retiró silbado desde muchos sectores de La Bombonera. Desde ese día a la fecha no volvió a ser convocado, sellando un saldo de solo dos encuentros disputados en el año. El restante que integra la lista fue otro empate sin goles: ante Platense de local, donde jugó 25 minutos.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

El panorama de Edinson Cavani en Boca

Lo cierto es que en marzo se realizó un segundo bloqueo lumbar y desde allí no volvió a entrenar a la par de sus compañeros. Debido a la larga inactividad, perdió masa muscular y tuvo que hacer un reacondicionamiento en el gimnasio, donde enfocó gran parte de sus trabajos en las últimas semanas, además de ciertos ejercicios sobre el césped para mejorar desde lo físico.

Solamente integró una práctica de fútbol con juveniles el 21 de abril y la cuenta oficial de Boca escribió: “Ya falta menos“. Sin embargo, pasaron dos semanas y media y todavía no hay novedades acerca de su evolución para realizar trabajos en óptimas condiciones. Aunque trabaja para conseguirlo, a esta instancia es muy difícil que vuelva a jugar antes del Mundial, por una cuestión de tiempos.

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Un dato a tener en cuenta es que, si vuelve el dolor al ser exigido, no podrá hacerse un tercer bloqueo lumbar. Esto se debe a que no es recomendado por los médicos por la gravedad que implica, por lo que el segundo fue el último. En ese sentido hay que resaltar que, aunque esté recuperado físicamente, no será titular ya que corre de atrás con los delanteros que integran la ofensiva actual.

El posteo de Cavani

Este viernes por la tarde, el atacante charrúa se expresó en su cuenta personal de Instagram y manifestó: “Las cosas que nos pasan nos sirven para aprender y darnos cuenta que siempre hay un motivo por el cual mirar adelante e ir en busca de ese objetivo“. No conforme con eso, redobló la apuesta y escribió: “Contento y con ganas de estar compitiendo con todos“.

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Para tener aún más claro su panorama, hace un tiempo Marcelo Delgado se refirió al dilema que afronta Cavani. “Tiene una hernia de disco, el disco le estaba apretando el nervio“, reveló el Mánager de Boca. “Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros”, agregó después el Chelo.

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