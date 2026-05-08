River hoy: el reclamo a la Conmebol y el XI para recibir a San Lorenzo

Todas las novedades del Millonario de este viernes 8 de mayo, a dos días de enfrentar al Ciclón por los octavos del Apertura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 8 de mayo de 2026, a días de recibir a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. El reclamo que hará el club ante la Conmebol para que anulen la expulsión a Santiago Beltrán, Eduardo Coudet destacó la importancia de Pezzella desde que Viña pasó a ser arquero ante Carabobo, el gesto de Kendry Páez que despertó polémica en los hinchas y la probable formación para jugar contra el Ciclón el próximo domingo en el Estadio Monumental.

River apelará la expulsión de Beltrán ante la Conmebol

River jugó un buen partido en líneas generales. En el primer tiempo no pudo ponerse en ventaja -Bruera le atajó un penal a Juanfer- aunque mereció irse al descanso arriba en el marcador. Ya en la segunda mitad llegaron los goles y también la expulsión de Santiago Beltrán, que pudo cambiar el resultado del partido, que en ese entonces era 1 a 1.

Derlis López, árbitro del partido, le mostró la tarjeta roja -a instancias del VAR- a Santiago Beltrán, que a los 85 minutos salió fuera del área para anticipar a Berríos, quedó mal parado y lo derribó, pero lo hizo cuando el atacante del conjunto venezolano se iba para afuera y además había dos futbolistas de River que le cubrían la espalda, por lo que no era una ocasión manifiesta de gol.

En Núñez no quedaron conformes con el arbitraje. Bolavip pudo saber que dirigentes de River presentes en Venezuela hicieron saber que irán a la Conmebol para reclamar por la expulsión de Santiago Beltrán, la cual consideran injusta. Como antecedente cercano está el caso de la Copa Libertadores 2025, en la que la casa madre del fútbol sudamericano anuló la roja a Gonzalo Plata de Flamengo.

EL VAR REVISÓ Y BELTRÁN FUE EXPULSADO EN RIVER ANTE CARABOBO 🟥#Sudamericana pic.twitter.com/3LSb8hOCY8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

Coudet destacó a Pezzella

El Chacho fue consultado por la expulsión de Beltrán, a la cual consideró injusta y también por cómo se decidió que Matías Viña sea quien ocupe el puesto de arquero. Además, Coudet destacó el trabajo de Germán Pezzella una vez que el equipo se quedó con diez jugadores.

Publicidad

En la conferencia de prensa posterior a la victoria en Venezuela, el Chacho afirmó: “En el momento decís ‘¿quién va?’. Si bien hay candidatos, hay que meterse ahí. En las pelotas paradas metíamos a Germán más cerca porque obviamente no está acostumbrado al juego aéreo. Fuimos merecedores del triunfo. Hubo decisiones arbitrales que no comparto, pero nos llevamos lo que vinimos a buscar, los tres puntos”.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

El curioso gesto de Kendry Páez

La roja a Beltrán, que se dio a instancias del VAR, fue cuando Eduardo Coudet ya había realizado las cinco modificaciones, por lo que un jugador de campo fue al arco a falta de cinco minutos para el cierre del encuentro, sin contar el tiempo adicionado. Matías Viña fue quien se calzó el buzo de arquero, pero antes de eso hubo una acción que lo tuvo a Kendry Páez como protagonista.

Publicidad

El mediocampista ecuatoriano hizo un gesto que no quedó claro una vez que el árbitro expulsó a Santiago Beltrán. Kendry amagó a ponerse la camiseta de arquero y lo hizo con una sonrisa en la cara, lo que no se puede saber con exactitud es a quién le hizo el gesto y si la risa fue por nerviosismo o directamente por no entender el contexto.

🤷🏻‍♂️👀La teoría llegó hasta Ecuador: Kendry Páez pidió ir al arco y se empezó a reír tras la expulsión de Beltrán pic.twitter.com/maAys8pjKD — PaseClave (@paseclave__) May 8, 2026

La probable formación de River vs. San Lorenzo

Si bien resta la confirmación de Eduardo Coudet, el Millonario recibirá el próximo domingo a San Lorenzo desde las 19 horas con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Publicidad

DATOS CLAVE