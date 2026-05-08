El mediocampista debutó de la mano de Eduardo Coudet en lo que fue el triunfo frente a Aldosivi, disputado el pasado 25 de abril.

River está atravesando un momento con diferentes vaivenes futbolísticos, pero con objetivos más que claros: conseguir la clasificación en la Copa Sudamericana y superar a San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura. Pero a su vez, sueña con potenciar al plantel con futbolistas surgidos de la cantera, tal como viene sucediendo con el rodaje que gana Lucas Silva.

El juvenil que debutó contra Aldosivi, en el Monumental, viene dando que hablar entre los hinchas, como así también en los pasillos del mundo riverplatense. Y es que sus características invitan a ilusionarse, ya que la institución no forma un volante central con proyección a futuro desde la irrupción de Enzo Fernández.

Fue clave en el triunfo ante Red Bull Bragantino, donde a su ingreso a los 89 minutos le agregó personalidad para no esconderse, lectura para entender el contexto y una calma poco habitual en alguien que recién empieza a asomar. Así fue que lanzó el centro con el que Lucas Martínez Quarta estampó el 1-0 de forma agónica.

Con el correr de los días, los directivos analizaron la situación y quieren evitar que a los 21 años, Silva se marche con el pase en su poder. Por eso mismo, y como en la actualidad tiene 19, a BOLAVIP le confirmaron que existió un único llamado al entorno del nacido en Necochea para expresarles el deseo de blindarlo económicamente y que firme su primer contrato como futbolista profesional.

Lucas Silva, la clave de River en su triunfo ante Bragantino.

A pesar de que el contacto todavía no se trasladó a una oferta formal para dialogar respecto al salario, la extensión del vínculo y la cláusula de rescisión, hay que destacar que en el último tiempo, desde River establecieron una misma cifra para todos los juveniles: 100.000.000 de euros. ¿Esto significa que Silva tendrá dicho importe? No, pero sí es muy factible.

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La historia de Lucas Silva

El camino hasta acá no fue lineal. El juvenil categoría 2007 nació en La Dulce, un pueblo bonaerense, y durante años viajó para jugar apenas dos partidos por mes porque no había lugar en la pensión ni tenía las posibilidades económicas de mudanza. Más adelante llegó el salto: se instaló con su mamá, empezó en el Instituto River y se adaptó a una rutina completamente distinta.

Esa vorágine de cambios también impactó dentro de la cancha. Durante sus inicios en el Club Deportivo La Dulce, Silva se desempeñaba como delantero. Pero todo cambió cuando al probarse en River convenció su adaptación al mediocampo.

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“Me gusta mucho que la pelota pase por mí para poder manejar los tiempos y distribuir el juego. Soy muy simple para jugar”, se definió tiempo atrás, para el sitio oficial de River, quien creció mirando a Enzo Pérez como referente. “Hay que ser lo más profesionales posible dentro y fuera: descansar, alimentarse bien y estar bien en el estudio”, explicó, consciente de la responsabilidad de jugar en el Millonario. Aunque la formación integral no la negocia en ningún lado: reconoció a que en futuro le gustaría estudiar Contabilidad.

Hoy, con pocos minutos pero una intervención que ya quedó marcada, Silva empieza a meterse en la consideración. No por acumulación, sino por impacto. Porque a veces el fútbol no necesita demasiado tiempo: alcanza con aparecer en el momento justo para empezar a cambiar una historia.

DATOS CLAVES

Lucas Silva debutó en el Monumental ante Aldosivi y negocia su primer contrato profesional.

debutó en el ante Aldosivi y negocia su primer contrato profesional. River busca blindar al volante de 19 años y podría contar con una cláusula de 100.000.000 euros .

busca blindar al volante de 19 años y podría contar con una cláusula de . El juvenil asistió a Lucas Martínez Quarta para el gol del triunfo ante Bragantino.