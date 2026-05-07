Leandro Brey, diferenciado en la práctica de Boca y en duda para enfrentar a Huracán

El arquero no pudo completar el duelo ante Barcelona en Guayaquil por un dolor en la ingle y fue reemplazado por Javi García.

El pasado martes, Boca visitó a Barcelona de Guayaquil por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 23 minutos del primer tiempo, Leandro Brey pidió el cambio luego de sentir una molestia en la ingle. Javier García ingresó en su lugar y no pudo mantener la valla en cero. Los de Úbeda regresaron a Buenos Aires con las manos vacías luego de caer por 1 a 0 en Ecuador.

En Boca hubo tranquilidad cuando se enteraron que Leandro Brey, que se ganó la titularidad luego de la dura lesión de Agustín Marchesín -rotura de ligamentos-, era solamente una molestia en la ingle. La situación cambió este jueves cuando el ex arquero de Los Andes no pudo entrenar a la par de sus compañeros y generó preocupación.

¿Llega contra Huracán?

El próximo sábado, a partir de las 19 horas, Boca recibirá a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura y la duda pasa por saber si Leandro Brey será de la partida o no. Si bien Úbeda lo esperará hasta último momento, si el arquero no se entrena a la par de sus compañeros el próximo viernes quedará casi descartado para jugar contra el Globo y su lugar será ocupado por Javier García.

Leandro Brey. (Foto: Getty).

Ander y Palacios a la par

No todas fueron malas noticias para Boca en la práctica de este jueves. Carlos Palacios y Ander Herrera sí pudieron trabajar a la par del grupo. Según pudo saber Bolavip, fue un entrenamiento con ejercicios livianos y los mediocampistas dijeron presente sin problemas, por lo que serán analizados de cara al choque contra el Globo del próximo sábado.

DATOS CLAVE

El arquero Leandro Brey sufrió una molestia en la ingle ante Barcelona de Guayaquil .

sufrió una molestia en la ingle ante . Boca enfrentará a Huracán el próximo sábado a las 19 horas por el Torneo Apertura .

el próximo sábado a las 19 horas por el . Los futbolistas Carlos Palacios y Ander Herrera entrenaron con normalidad este jueves tras molestias previas.