Leandro Brey, diferenciado en la práctica de Boca y en duda para enfrentar a Huracán

El pasado martes, Boca visitó a Barcelona de Guayaquil por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 23 minutos del primer tiempo, Leandro Brey pidió el cambio luego de sentir una molestia en la ingle. Javier García ingresó en su lugar y no pudo mantener la valla en cero. Los de Úbeda regresaron a Buenos Aires con las manos vacías luego de caer por 1 a 0 en Ecuador.
En Boca hubo tranquilidad cuando se enteraron que Leandro Brey, que se ganó la titularidad luego de la dura lesión de Agustín Marchesín -rotura de ligamentos-, era solamente una molestia en la ingle. La situación cambió este jueves cuando el ex arquero de Los Andes no pudo entrenar a la par de sus compañeros y generó preocupación.
¿Llega contra Huracán?
El próximo sábado, a partir de las 19 horas, Boca recibirá a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura y la duda pasa por saber si Leandro Brey será de la partida o no. Si bien Úbeda lo esperará hasta último momento, si el arquero no se entrena a la par de sus compañeros el próximo viernes quedará casi descartado para jugar contra el Globo y su lugar será ocupado por Javier García.
Leandro Brey. (Foto: Getty).
Ander y Palacios a la par
No todas fueron malas noticias para Boca en la práctica de este jueves. Carlos Palacios y Ander Herrera sí pudieron trabajar a la par del grupo. Según pudo saber Bolavip, fue un entrenamiento con ejercicios livianos y los mediocampistas dijeron presente sin problemas, por lo que serán analizados de cara al choque contra el Globo del próximo sábado.
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DATOS CLAVE
- El arquero Leandro Brey sufrió una molestia en la ingle ante Barcelona de Guayaquil.
- Boca enfrentará a Huracán el próximo sábado a las 19 horas por el Torneo Apertura.
- Los futbolistas Carlos Palacios y Ander Herrera entrenaron con normalidad este jueves tras molestias previas.