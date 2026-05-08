En su sexta participación, el capitán del equipo de Scaloni tendrá la oportunidad de superar la barrera de los 30 partidos mundialistas.

Falta poco más de un mes para el debut de la Selección Argentina en el Mundial de 2026, midiéndose ante Argelia en Kansas el martes 16 de junio, y Lionel Messi consideró que hay otros equipos que llegan mejor para estar considerados entre los que van a pelear por el título.

En una entrevista concedida a Joaquín Álvarez en Lo del Pollo, el capitán del equipo que conduce Lionel Scaloni remarcó que hay jugadores importantes que están lesionados y otros que llegarán faltos de ritmo, aunque garantizó que el grupo volverá a estar a la altura de competir al máximo nivel, como lo hizo hace cuatro años en Qatar.

“Argentina llega bien. Hay algunos chicos con lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto demostró que compite y deja todo para ganar. Es un Mundial, siempre complicado, pero hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Sabemos que hay selecciones que llegan mejor, pero esta Argentina va a competir y dar el máximo”, manifestó el jugador de Inter Miami.

En ese sentido, Messi marcó seis selecciones que entiende van a llegar en condiciones de pelear por el título en un torneo que históricamente ha achicado el margen para las grandes sorpresas. “Francia está muy bien otra vez, con muchísimos jugadores de nivel. España, Brasil que siempre es candidato, Alemania, Inglaterra y Portugal”, enumeró. Pero aclaró: “Ojalá nos toque a nosotros”.

💣🚨“Hay que saber que por delante nuestro hay favoritos que llegan MEJOR” – la sinceridad de Messi con el Pollo Álvarez de cara al Mundial pic.twitter.com/36woCiM42z — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) May 8, 2026

Aceptando que está en la víspera de disputar su último gran torneo con la Selección, al igual que sucederá con otros compañeros como Nicolás Otamendi, quien ya confirmó que dejará la Selección tras el Mundial, el capitán dijo que está viendo surgir un recambio para mantener el status de seleccionado de élite. “Hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo Mundial con experiencia y siguen siendo jóvenes. Además, siguen apareciendo chicos con muchas ganas. Va a quedar un grupo grande y fuerte”, destacó.

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¿El último capítulo de la rivalidad con Cristiano Ronaldo?

Más allá de alguna sorpresa que podría haber reservada a futuro a nivel de clubes, el Mundial de 2026 aparece en el horizonte como la posibilidad de ver el último capítulo de la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se ha mantenido en vigencia durante dos décadas.

Respecto de la misma, La Pulga expresó: “Fue algo del fútbol, normal por la época en la que jugábamos en Real Madrid y Barcelona, peleando títulos todo el tiempo. Siempre fue una competencia sana. Fuera de la cancha siempre nos llevamos bien. Con el tiempo nos fuimos cruzando menos, pero quedó como algo grande que la gente disfrutó”.

Messi jugará su sexto Mundial para Argentina.

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Messi puede superar la barrera de los 30 partidos mundialistas con la Selección Argentina

Aunque Lionel Messi ya es el futbolista que más partidos mundialistas disputó con la Selección Argentina, con un total de 26 repartidos entre las cinco ediciones de las que participó y superando por cinco a Diego Maradona, que lo sigue con 21, el certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá le permitirá alcanzar la cifra simbólica de 30 partidos con el solo hecho de superar la fase de grupos y saltar a la cancha para jugar dieciseisavos de final. De continuar en competencia, el capitán podría elevar esa cifra hasta 34 encuentros.

Messi también lidera el ranking de participaciones a nivel mundial, seguido por dos futbolistas alemanes ya retirados: Lotthar Matthaus, que disputó 25, y Miroslav Klose, que jugó un total de 24. De los que todavía permanecen en actividad es Cristiano Ronaldo el más cercano, con 22 encuentros mundialistas disputados para Portugal.

Data clave

Lionel Messi debuta con Argentina ante Argelia en Kansas el 16 de junio .

debuta con Argentina ante Argelia en Kansas el . Argentina, Francia, España, Brasil, Alemania, Inglaterra y Portugal son candidatos para Messi.

son candidatos para Messi. Messi suma 26 partidos mundialistas y podría alcanzar un récord de 34 encuentros.