El Millonario apunta a sumar un futbolista ofensivo con desequilibrio y el ex Vélez aparece como una de las alternativas.

Mientras River intenta cerrar el semestre de la mejor manera y se enfoca en el duelo ante San Lorenzo por los playoffs del Torneo Apertura, puertas adentro ya llevan varios días diseñando el próximo mercado de pases. Y dentro de los distintos perfiles apuntados, como Giovanni Simeone y Nicolás Otamendi, hay una idea que empieza a tomar fuerza en el Millonario: incorporar un futbolista desequilibrante y con capacidad para romper líneas en el uno contra uno.

Según pudo saber Bolavip, en los pasillos del Monumental establecieron como un objetivo prioritario sumar a un jugador de características más creativas desde la mitad de cancha hacia adelante, dejando de lado escenarios de difícil concreción en el corto plazo, como podrían ser los casos de Franco Mastantuono o Claudio Echeverri. Por eso, el nombre que gusta es el de Álvaro Montoro. Se trata del mediocampista ofensivo de 19 años, surgido de Vélez y de presente en el Botafogo, a quien Eduardo Coudet ya estaría mirando de reojo.

Álvaro Montoro, un nombre que sobrevuela Núñez

Por ahora, el interés se mantiene en una etapa inicial. Pese a que el oriundo de Tucumán aparece en carpeta, todavía no existieron contactos formales con el entorno del jugador ni negociaciones entre clubes. Además, el volante ofensivo también es observado de cerca por varios clubes europeos, algo que podría complicar cualquier intento desde Argentina.

Álvaro Montoro interesa en River para el próximo mercado (Getty Images).

De todas formas, un detalle que no pasa inadvertido en Núñez tiene que ver con el contexto económico que atraviesa Botafogo. La sociedad anónima brasileña necesita desprenderse de algunas figuras para equilibrar cuentas y evitar posibles sanciones de FIFA, situación que podría abrir una puerta pensando en futuras negociaciones.

Montoro llegó al Botafogo en junio de 2025 luego de que el conjunto brasileño desembolsara cerca de 10 millones de dólares por la totalidad de su ficha. El zurdo supo utilizar la camiseta número ’10’ de la Selección Argentina durante el Mundial Sub-20 del año pasado y en marzo fue incluido por la revista Goal dentro de las 50 mayores promesas del fútbol mundial, listado en el que también aparecieron juveniles riverplatenses como Ian Subiabre y Kendry Páez.

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En lo que va de la temporada, el delantero disputó 23 partidos entre todas las competencias, alternando titularidades y suplencias, con un saldo de dos goles y tres asistencias.

Cómo sigue el libro de pases de River

Hasta el momento, el mercado del Millonario avanza sin negociaciones cerradas, aunque con varios frentes abiertos. Para el mediocampo, uno de los apuntados sigue siendo Mauro Arambarri, del Getafe, mientras que también aparece en carpeta el uruguayo Agustín Canobbio, de Fluminense. En ofensiva, Simeone empieza a tomar cada vez más fuerza como una posibilidad concreta, mientras que la situación de Nicolás Otamendi continúa a la espera de una definición.

Datos clave

River Plate sigue de cerca a Álvaro Montoro , mediocampista de 19 años del Botafogo.

sigue de cerca a , mediocampista de del Botafogo. El futbolista Álvaro Montoro fue adquirido por el club brasileño por 10 millones de dólares.

fue adquirido por el club brasileño por de dólares. El jugador suma dos goles y tres asistencias en 23 partidos durante la presente temporada.