Con Leandro Brey y Ander Herrera, los convocados de Boca para enfrentar a Huracán

Claudio Ubeda no se guarda nada para el primer mata mata del Torneo Apertura. Tras su golpe en Ecuador, el arquero iría de arranque.

Se terminaron los misterios en Boca de cara al cruce con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Este sábado desde las 19, el Xeneize disputará su primer mano a mano en La Bombonera y Claudio Ubeda confirmó a los jugadores convocados para esa cita.

La noticia más relevante es la presencia de Leandro Brey, quien ya dejó atrás el golpe en la zona del psoas recibido ante Barcelona en Guayaquil. El arquero pudo entrenarse con normalidad y será titular ante el Globo, con Javier García como alternativa en el banco de suplentes.

El otro retorno esperado es el de Ander Herrera, ya recuperado de su desgarro en el isquiotibial izquierdo. El español formaría parte de las alternativas del Sifón, que decidió eliminar de la convocatoria a Lucas Janson para poder mantener el número de futbolistas citados.

Por otra parte, Adam Bareiro volvió a ser convocado tras cumplir su suspensión en la Libertadores y se perfila para ser titular, al igual que Santiago Ascacibar, que se fue expulsado en la semana en Ecuador. Quien perdió su lugar en la lista fue el arquero juvenil Fernando Rodríguez.

Los convocados de Boca

Arqueros : Leandro Brey y Javier García

: Leandro Brey y Javier García Defensores : Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Tomás Aranda. Delanteros: Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Milton Giménez, Ángel Romero y Alan Velasco.

La posible formación de Boca vs. Huracán

Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica, Boca podría formar con Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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El encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de mayo a partir de las 19:00 en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Todo se podrá ver a través de la pantalla de TNT Sports Premium.

En síntesis