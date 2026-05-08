Tchouaméni, sincero tras su pelea con Valverde en Real Madrid: “Es inaceptable”

El francés emitió un comunicado en su cuenta de Instagram. Además, el club lo sancionó con una multa de 500.000 euros.

No caben dudas de que Real Madrid protagonizó el acontecimiento que sacudió a todo el ambiente del fútbol en los últimos días, con la pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, que repercutió en todo el planeta. En ese sentido, el francés rompió el silencio por primera vez desde que se conoció la noticia y dejó frases más que contundentes al revelar su versión de los hechos.

Cabe destacar que, tras ser los responsables de los sucesos que ya dieron la vuelta al mundo, fueron sancionados con una multa económica por la institución merengue. Bajo ese contexto, ambos futbolistas deberán pagar 500.000 de multa, sin contar un posible castigo que podría otorgarles Álvaro Arbeloa, en su rol como director técnico del conjunto español hasta final de temporada.

Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, en Real Madrid. (Getty Images)

Lo cierto es que, a través de su cuenta personal de Instagram, Tchouaméni sentenció: “Lo que pasó esta semana en el entrenamiento es inaceptable”. Inmediatamente después, el comunicado del mediocampista francés continuó: “Sin importar quién tenga razón o quién esté equivocado, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto“.

Pocos renglones después, el volante europeo manifestó: “Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no representan al Real Madrid“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, luego también expresó: “Internet ama inventar las historias más locas para generar ruido, así que no crean todo lo que se está diciendo ni las narrativas falsas“.

Aurelien Tchouaméni, futbolista de Real Madrid. (Getty Images)

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El comunicado oficial de Tchouaméni

“Lo que pasó esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que debemos dar a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Sin importar quién tenga razón o quién esté equivocado, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto.

Por encima de todo, quiero disculparme por la imagen que proyectamos del club. Sé que los hinchas, el cuerpo técnico, mis compañeros, la dirigencia… todos están profundamente decepcionados por cómo se desarrolló esta temporada.

Pero la frustración no puede justificar todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no representan al Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo. Internet ama inventar las historias más locas para generar ruido, así que no crean todo lo que se está diciendo ni las narrativas falsas.

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De todos modos, ahora ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tuvo razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo.

Ya me disculpé con el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los Madridistas. Ahora es momento de seguir adelante y concentrarnos totalmente en El Clásico y en la temporada que viene, para devolver al club al lugar que le corresponde: la cima”.

Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, en Real Madrid. (Getty Images)

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