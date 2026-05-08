Boca no buscará a Augusto Batalla y se enfoca en dos arqueros de la Selección Argentina

El ex River y actualmente en Rayo Vallecano no descartó decirle que sí a Boca si lo llama Riquelme como refuerzo. Rulli y Walter Benítez son los apuntados en Brandsen 805.

“La realidad es que hoy es un poco difícil por estar en la situación deportiva de tener una final tan cerca, pero yo siempre digo que hay que escuchar a todo el mundo”. Ante la consulta que surgió este viernes sobre un posible llamado de Boca, Augusto Batalla soltó esta frase sin rodeos y sin titubear.

Consciente de que hace tiempo, cuando todavía era el arquero y capitán de San Lorenzo, expresó abiertamente que a Boca y a Huracán jamás le daría el sí, el golero de Rayo Vallecano, que recientemente se metió en la final de la Conference League tras eliminar a Racing de Estrasburgo, se expresó de manera firme ante un hipotético llamado de Riquelme.

Acorde a esta cuestión, Batalla -en diálogo vespertino con TyC Sports- añadió: “Hay que analizar todas las propuestas que lleguen. Hoy en día tengo algunas canas más, estoy un poquito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, lo escucho y lo analizo”. Ahora bien, ¿Boca tiene intenciones de avanzar por el arquero surgido en River?

Es sabido que el Xeneize irá por un guardameta en el próximo mercado de pases debido a la grave lesión de Agustín Marchesín, sumado a las complicaciones físicas recientes de Leandro Brey. Al no poseer cupo de extranjero, el arquero sí o sí tiene que ser argentino. Pese a cumplir con este requisito, Augusto Batalla no está en el radar de Boca.

Según pudo saber BOLAVIP, en las oficinas de Boca Predio escucharon las declaraciones de este viernes de Batalla, pero no levantarán el teléfono para buscar su ficha debido a que Riquelme y Delgado ya saben a quiénes llamar para entablar negociaciones en esta posición: Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Walter Benítez y Gerónimo Rulli, los arqueros que busca Boca.

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Los dos arqueros de la Selección Argentina son los apuntados por el Xeneize para convertirse en el 1 titular a partir de la finalización del Mundial 2026. La situación de cada uno es visiblemente distinta, pero Boca buscará cerrar a uno de ellos el próximo mercado de pases.

El contexto de Rulli y Benítez: por qué Boca tendría más chances con Walter

Rulli, de 33 años, es titular en Olympique de Marsella y es considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Un dato que ilusiona en Boca para su llegada es su situación contractual, ya que el vínculo con el club francés termina el 30 de junio del año que viene.

Con Benítez, la situación podría ser un poco más sencilla debido a que el oriundo de las divisiones inferiores de Quilmes no tiene participación en Crystal Palace, por lo que podría tomar la decisión de cambiar de aires para la próxima temporada.

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Además de esto, Benítez es representado por Kristian Bereit y esto podría acercar su llegada a la institución debido a que tiene una buena relación con la dirigencia de Boca y trabaja con dos jugadores importantes del club, como lo son los mediocampistas Ander Herrera y Santiago Ascacibar.

En cualquier caso, las próximas semanas podrían iniciarse las negociaciones formales para fichar a uno de estos dos arqueros para reforzar el arco de cara a la segunda parte de la temporada. En ambos casos deberá hacer una importante erogación económica para llegar a buen puerto.

Así las cosas, Augusto Batalla no aparece en carpeta de Boca para el próximo mercado de pases. Si abandona el Rayo Vallecano a mediados de año, no será para jugar en el club de la Ribera, pese a que abrió la posibilidad a un llamado.

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La trayectoria y títulos de Augusto Batalla

2014/2017: River

2018: Atlético Tucumán

2018: Tigre

2019: Unión La Calera (Chile)

2020/2021: O’Higgins (Chile)

2021/2023: San Lorenzo

2024: Granada (España)

2024/2025: Rayo Vallecano (España)

Con River fue campeón de la Copa Sudamericana 2014, Recopa 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa 2016, Copa Argentina 2016 y 2017.

También fue campeón con la Selección Argentina Sub 17 del Sudamericano 2013 y con la Sub 20, del Sudamericano 2015.

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En síntesis