Se lesionó Camilo Rey Domenech y Boca lo perdería por el resto del semestre

El volante de 20 años bajó a Reserva en busca de rodaje y debió ser reemplazado en la goleada ante Colón de Santa Fe.

Mientras Boca está enfocado en el duelo ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y en la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, este jueves Camilo Rey Domenech sufrió una lesión que podría complicar la planificación en el último tramo del primer semestre de la temporada 2026 y despertó las alarmas puertas adentro del club.

El mediocampista de 20 años no está teniendo mucho rodaje en Primera División, aunque sí entrena con el plantel profesional bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Sin embargo, en los últimos días bajó a Reserva en búsqueda de sumar minutos de juego para no perder ritmo en este momento determinante del año. En ese sentido, en estas horas fue protagonista en la Tercera División.

Camilo Rey Domenech, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la goleada ante Colón por 3-0, Rey Domenech sufrió una molestia muscular que lo obligó a pedir el cambio. De esta manera, el volante central debió ser reemplazado ya que no podía continuar jugando en óptimas condiciones y se estima que esté desgarrado, aunque todavía debe realizarse los estudios correspondientes para conocer el grado exacto de la lesión.

Dicho acontecimiento sucedió en la abultada victoria contra el Sabalero en la provincia de Santa Fe. Allí, el Xeneize se impuso por tres goles de diferencia y se consolidó como principal escolta en la tabla de posiciones, donde se encuentra con 26 puntos y a solamente una unidad de Quilmes, que es el único líder. Los tantos fueron convertidos por Leonel Flores y Gonzalo Gelini por duplicado.

Camilo Rey Domenech, mediocampista de Boca.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Rey Domenech no estaría a disposición en la recta final del semestre. Pese a que aún se debe aguardar el parte médico oficial, el surgido de las divisiones inferiores del elenco de la ribera tampoco jugará en Reserva los próximos partidos, por lo que quedaría totalmente descartado en estas semanas venideras.

A su vez, vale resaltar que el oriundo de Pilar, en Buenos Aires, no fue convocado por Úbeda para enfrentar a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y tampoco había integrado la nómina en la gran mayoría de los últimos partidos del Xeneize de Primera División. Sin embargo, el categoría 2006 es bien considerado por el cuerpo técnico como posible recambio.

Camilo Rey Domenech, mediocampista de Boca. (Getty Images)

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