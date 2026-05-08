FIFA aceptó la amnistía y Nicolás Otamendi podrá jugar el primer partido de su último Mundial con la Selección Argentina

El defensor estará a disposición de Lionel Scaloni para el estreno ante Argelia, que tendrá lugar el 16 de junio en Kansas.

Nicolás Otamendi podrá ser parte del debut en el que será su último Mundial con la Selección Argentina. Tras las gestiones de AFA para que se le conceda la amnistía por la fecha de suspensión que debía cumplir por su expulsión en la última fecha de Eliminatorias ante Ecuador, FIFA aceptó el pedido para que el defensor de Benfica está a disposición de Lionel Scaloni para ser elegible en el duelo ante Argelina que tendrá lugar el 16 de junio en Kansas.

Claudio Tapia contó para lograr el perdón del ente rector del fútbol mundial con el apoyo de Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, que también elevó el pedido de la Selección de Ecuador para que se quitara la sanción a Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea que también vio la roja en el duelo de Eliminatorias y que ahora podrá estar a disposición de Sebastián Beccacece para el partido ante Costa de Marfil, el 14 de junio.

A falta de la oficialización de parte de FIFA, Nicolás Otamendi ya recibió este viernes la notificación de que quedará sin efecto el partido de sanción que debía cumplir. Su presencia en la lista definitiva de Lionel Scaloni es una garantía y muy probablemente lo sea también su alineación como titular en el debut ante el seleccionado argelino que iniciará el camino de Argentina en el Grupo J, del que también forman parte Austria y Jordania.

FIFA concedió la amnistía y Otamendi podrá jugar ante Argelia.

Será el cuarto Mundial para el defensor surgido de Vélez, de 38 años, quien en junio finalizará su vínculo con Benfica. Su primera participación fue en Sudáfrica 2010, con Diego Maradona como entrenador. Tras quedarse afuera de los convocados por Alejandro Sabella para Brasil 2014, Otamendi disputó las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022, coronándose campeón en esta última.

Además de Nicolás Otamendi por Argentina y Moisés Caicedo por Ecuador, FIFA también concedió la amnistía a Tarek Salman, defensor de 28 años que milita en Al Saad y podrá ser parte del debut de la Selección de Qatar en la Copa del Mundo, el 13 de junio enfrentando a Suiza en Santa Clara.

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La emoción de Otamendi tras jugar el último partido en Argentina con la Selección

Nicolás Otamendi disfrutó especialmente del partido amistoso que la Selección Argentina disputó ante Zambia en La Bombonera, en el que aportó un gol de penal a la victoria 5-0, porque para él fue el último en el país defendiendo la camiseta celeste y blanca.

Habiendo confirmado desde mediados del año pasado que iba a retirarse tras el Mundial, vivió de manera única esa despedida de los hinchas. “Fue un camino largo, de muchas alegrías y algunas tristezas porque es fútbol. Me voy con la sensación de haber dado todo por la Selección, siempre predispuesto a defender esta camiseta. No hay satisfacción más grande que vestir la camiseta de la Selección. Muy feliz por esta despedida en casa”, fueron sus primeras palabras.

Y poniendo de inmediato la mira en su torneo de despedida, agregó: “Queda el Mundial, y vamos a ir a competir y defender el título. Como dijo Leo (Messi) alguna vez, que la gente crea porque hay con qué”.

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Otamendi será parte del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia

– Kansas City

– 22:00 (hora Argentina)

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria

– Dallas

– 14:00 (hora Argentina)

Sábado 27 de junio

Argentina vs. Jordania

– Dallas

– 23:00 (hora Argentina)

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