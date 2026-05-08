Boca hoy: convocados vs. Huracán, se lesionó Rey Domenech, los arqueros que buscará Riquelme y más

El viernes 8 de mayo tiene a Boca entrenándose por última vez antes de quedar concentrado para enfrentar a Huracán. Claudio Ubeda ya definió la nómina, con regresos importantes para el primer mata mata del Apertura. Además, se conocieron novedades de cara al próximo mercado de pases.

Con Brey y Ander, los convocados de Boca

De cara a lo que será el duelo entre Boca y Huracán del próximo sábado 9 de mayo a las 19 horas por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, Claudio Úbeda ultima todos los detalles para intentar conseguir la clasificación a la siguiente instancia. En ese sentido, los cañones apuntan a los futbolistas que integrarán la lista de convocados.

El Xeneize recupera a Ander Herrera para el compromiso frente a Huracán, ya que dejó atrás su lesión muscular que lo marginó de las canchas durante los últimos días. Por otro lado, hay un dato importante a tener en cuenta: Leandro Brey también estará convocado ante el Globo

Boca negociará por Walter Benítez y Gerónimo Rulli

Con Agustín Marchesin lesionado y Leandro Brey entre algodones, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tan solo puede contar con Javier García y el juvenil Fernando Rodríguez como variantes en el arco de cara a la recta final de la temporada, en la que competirán por el Torneo Apertura y avanzar de ronda en la Copa Libertadores.

Ante esta situación, la intención de Juan Román Riquelme y la dirigencia del club es la de salir a buscar un arquero de experiencia para que se sume al plantel de cara al segundo semestre. En este contexto, hay dos nombres arriba de la mesa por los que intentarán negociar.

Se lesionó Camilo Rey Domenech y Boca lo perdería por el resto del semestre

Camilo Rey Domenech no está teniendo mucho rodaje en Primera División, aunque sí entrena con el plantel profesional bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Sin embargo, en los últimos días bajó a Reserva en búsqueda de sumar minutos de juego para no perder ritmo en este momento determinante del año. En ese sentido, en estas horas fue protagonista en la Tercera División.

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En la goleada ante Colón por 3-0, Rey Domenech sufrió una molestia muscular que lo obligó a pedir el cambio. De esta manera, el volante central debió ser reemplazado ya que no podía continuar jugando en óptimas condiciones y se estima que esté desgarrado, aunque todavía debe realizarse los estudios correspondientes para conocer el grado exacto de la lesión.