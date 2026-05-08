La FIA considero “un éxito” los cambios en el GP de Miami y confirmaron nuevas regulaciones para la F1 2027

Revelaron que aumentarán el protagonismo del motor de combustión y reducirán la potencia del eléctrico, todo pendiente de aprobación de los fabricantes.

Luego de cinco semanas sin actividad en el campeonato mundial, la Fórmula 1 regresó con el Gran Premio de Miami y fue un éxito absoluto. La categoría implementó una serie de modificaciones en el reglamento que gustaron mucho, mantuvieron el entretenimiento en carrera pero hicieron la competencia más justa y le dieron más protagonismo a los pilotos, en lugar de los adelantamientos artificiales por enormes diferenciales de potencia que se dieron en las primeras tres carreras.

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En ese contexto, y aprovechando el envión, este viernes la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que la categoría seguirá por ese mismo camino en 2027 y anunció una serie de cambios adicionales que veremos la próxima temporada. Todo enfocado en darle más protagonismo al motor de combustión.

Los cambios en Miami funcionaron, y la FIA seguirá apostando por ese camino. (Getty)

En pocas palabras, aumentarán la potencia del Motor de Combustión Interna (ICE) en unos 50kW (aprox. 67 caballos de fuerza) y permitirán que pase más combustible, a la vez que reducirán la potencia del Sistema de Recuperación de Energía (ERS, la parte eléctrica) en esos mismos 50kW.

Estos cambios ya tienen una “aprobación general”, según explican desde la FIA, pendiente de detallar las reglas nuevas punto por punto y posterior aprobación de los fabricantes, claro.

Pronto habrá más cambios en la Fórmula 1. (Getty)

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El comunicado oficial de la FIA sobre los cambios para la F1 2027

Una serie de propuestas para introducir más cambios evolutivos en el reglamento del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2026 han sido acordadas en principio tras una reunión en línea convocada por la FIA hoy y a la que asistieron los Directores de Equipo, la Gerencia de la Fórmula 1 y representantes de los cinco fabricantes de Unidades de Potencia del deporte.

La reunión comenzó con una revisión de los cambios de reglas recientemente acordados e introducidos en el Gran Premio de Miami. Estas medidas, diseñadas para mejorar la seguridad y reducir la recolección excesiva (de energía), se consideró que han entregado una competencia mejorada y representan un paso positivo en el refinamiento continuo del marco de 2026. La FIA también informó que no se habían identificado problemas materiales ni preocupaciones de seguridad tras su implementación en Miami.

Una mayor evaluación del paquete de Miami está en curso con miras a la introducción de más ajustes en futuros eventos. Estos incluyen revisiones mejoradas de seguridad en las salidas y medidas para mejorar la seguridad bajo condiciones húmedas. Estas se comunicarán a los equipos una vez definidas.

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Pasando al refinamiento a más largo plazo de los reglamentos, se acordó en principio introducir cambios evolutivos a las reglas con respecto a los componentes de hardware, haciendo la competencia más segura, más justa y más intuitiva para pilotos y equipos.

Las medidas acordadas en principio hoy para 2027 verían un aumento nominal en la potencia del Motor de Combustión Interna (ICE) en ~50kW junto con un aumento en el flujo de combustible y una reducción nominal en la potencia de despliegue del Sistema de Recuperación de Energía (ERS) en ~50kW.

Se acordó que se requiere de una mayor discusión detallada en grupos técnicos que comprenden a los equipos y a los Fabricantes de Unidades de Potencia antes de que se decida el paquete final.

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Las propuestas finales presentadas durante la reunión de hoy son el resultado de una serie de consultas durante las últimas semanas entre la FIA y múltiples partes interesadas, con los aportes de los pilotos de F1.

El siguiente paso es presentar formalmente estos cambios reglamentarios, una vez refinados, para una votación electrónica del Consejo Mundial del Deporte Motor, una vez que los Fabricantes de Unidades de Potencia hayan votado sobre el paquete.

Síntesis

La FIA confirmó los primeros cambios técnicos para la Fórmula 1 en la temporada 2027 .

confirmó los primeros cambios técnicos para la en la temporada . El motor de combustión interna aumentará su potencia en 50kW (67 caballos de fuerza).

aumentará su potencia en (67 caballos de fuerza). El Sistema de Recuperación de Energía (ERS) reducirá su potencia eléctrica en 50kW.