“Es incomprensible”: Wayne Rooney criticó abiertamente a Tuchel y pidió por Alexander-Arnold para el Mundial 2026

Resta poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, y Rooney no está conforme con el plantel que está armando Tuchel.

37 días. Eso es lo que queda para el inicio del Mundial 2026 al momento de escribir este artículo. Eso es lo que queda desde que Wayne Rooney publicó su último episodio del pódcast que tiene en YouTube y la televisión británica. Y, a poco más de un mes, el histórico capitán de los Tres Leones no se muestra conforme con el equipo que representará a Inglaterra en la Copa del Mundo.

Thomas Tuchel, como el resto de los seleccionadores, tendrá que presentar la prelista de 55 nombres el próximo lunes 11 de mayo. De allí saldrán los 26 que representarán a cada nación en el campeonato máximo. Ahora bien, en el caso de Inglaterra, esa lista de 26 hoy por hoy no tiene a Trent Alexander-Arnold. El lateral del Real Madrid no es convocado desde junio del 2025 y parece difícil que entre en consideración ahora.

Rooney pidió a Alexander-Arnold para el Mundial 2026. (Getty)

No obstante, esto para Wayne Rooney es inaceptable. En su pódcast, y palpitando el Mundial, así se lo hizo saber a Tuchel: “Sin faltar al respeto a Ben White, que me parece un jugador fantástico, que él esté en la selección y juegue por delante de Trent es incomprensible“, afirmó.

“Necesitas a tus mejores jugadores. Si demuestra aunque sea la mitad del nivel que tuvo durante la mayor parte de su etapa en el Liverpool, merece ir al Mundial”, completó al respecto Rooney.

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Trent está jugando con regularidad, pero sigue sin ser opción principal para Tuchel

Octubre de 2024. Esa fue la última titularidad de Trent Alexander-Arnold con la Selección de Inglaterra. Todavía Gareth Southgate era el entrenador. Desde que llegó Tuchel, Trent apenas ha disputado 26 minutos en una única convocatoria, en seis Fecha FIFA.

Ahora bien, si bien es cierto que Alexander-Arnold tuvo varias lesiones que lo imposibilitaron de ser seleccionado, hace ya meses que juega con regularidad en el lateral derecho del Real Madrid de Arbeloa. Aún así, ni en noviembre del 25, ni en la convocatoria de marzo pasado, estuvo su nombre entre los elegidos.

En la era Tuchel, sólo sumó 26 minutos. (Getty)

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Todo hace presagiar que no estará en el Mundial 2026, con Tuchel optando por otros nombres, como el propio Ben White que menciona Rooney, y que prescindirá de Alexander-Arnold para la Copa del Mundo. Algo que se sabrá a ciencia cierta en los próximos días.

Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra fue sorteada como cabeza del Grupo L en el Mundial 2026. Compartirá el mismo con sus pares de Croacia, Ghana y Panamá. El camino de los Tres Leones inicia el 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, contra el último semifinalista del mundo, Croacia.

Inglaterra enfrentará a Ghana el 23 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts y cerrará la fase de grupos contra Panamá, el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el estadio de la final.

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