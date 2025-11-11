Por qué la Selección de Angola no juega el Mundial 2026

Con el boleto en mano, la Selección Argentina ya ve en su horizonte el Mundial 2026. Los comandados por Lionel Scaloni se preparan para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, dónde intentarán retener la corona. En ese contexto, la Albiceleste jugará este viernes 14 un amistoso ante su par de Angola.

El duelo entre los africanos y los campeones del mundo se disputará en el Estádio 11 de Novembro de Luanda a las 13, hora argentina. Se espera que el cuerpo técnico de la Albiceleste pruebe variantes para ir preparando la confección de la lista, pero del otro lado significará una enorme oportunidad aislada.

Es que la Selección de Angola no disputará el Mundial 2026 y simplemente tomará el amistoso ante Argentina como un partido histórico para los registros del equipo. La razón de su ausencia en la cita máxima es simplemente por no haberse clasificado por las Eliminatorias de África.

El conjunto angoleño se ubicó en el Grupo D del clasificatorio de la CAF y no le alcanzó con 12 puntos en 10 partidos disputados, finalizando en el 4° lugar de la zona. En cambio, Cabo Verde obtuvo el boleto directo al Mundial, mientras que Camerún luchará por un lugar en el repechaje internacional. Quedaron afuera además Libia, Mauricio y Suazilandia.

Los clasificados de África para el Mundial 2026

Se definieron en las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol los 9 boletos directos al Mundial 2026. Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal duermen tranquilos por haber obtenido la clasificación. Esta semana se conocerá si Nigeria, Gabón, Camerún o República Democrática del Congo se quedan con la entrada al repechaje internacional.

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

ver también Los 5 futbolistas de la Selección Argentina que se juegan la vida ante Angola pensando en el Mundial

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Emiliano Buendía

Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE