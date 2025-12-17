Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

A seis meses del Mundial 2026, dos nuevas selecciones clasificadas entraron en la ‘lista negra’ de Donald Trump

No sólo Irán tendrá complicaciones con su ingreso a Estados Unidos a la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Donald Trump agregó dos países clasificados al Mundial 2026 a su lista negra
© GettyDonald Trump agregó dos países clasificados al Mundial 2026 a su lista negra

No es ningún secreto que la Administración de Donald Trump y la Casa Blanca han tomado una postura de blanco y negro con el resto del mundo. O estás aliado a Estados Unidos, o estás en contra suyo. Y eso implica que hay decenas de países enfrentados con el gigante norteamericano, incluyendo algunos que participan del Mundial 2026.

Donald Trump tiene una ‘lista negra’, de países cuyos ciudadanos no pueden ingresar a territorio estadounidense. En esa lista se encuentra, por ejemplo, Irán, país que está clasificado para la Copa del Mundo y que tendrá que solucionar sus diferencias para no tener problemas durante el campeonato. Sin embargo, en la más reciente actualización de la misma se han agregado otras dos naciones que jugarán el campeonato máximo.

Se trata de Costa de Marfil y Senegal, que de acuerdo a lo informado, fueron dos de los quince países añadidos a la lista “con restricciones parciales de entrada” a los Estados Unidos. Desde la Administración de Trump alegan que se trata de países con “altos porcentajes de crímenes” y “problemas con los registros de sus pasaportes”.

Estamos hablando ni más ni menos que del vigente campeón africano y del campeón previo, dos selecciones que esperan hacerlo bien y llegar lejos en el Mundial 2026, pero que podrían verse afectadas por esta situación política.

Senegal y Costa de Marfil, en la lista negra de Estados Unidos.

Senegal y Costa de Marfil, en la lista negra de Estados Unidos.

Habrá que ver cómo se resuelven estas diferencias entre Estados Unidos y los países africanos para ese entonces, y qué tipo de excepciones se aplican pensando en disputar el Mundial 2026 sin problemas.

Publicidad

Los grupos de Costa de Marfil y Senegal en el Mundial 2026

Costa de Marfil fue sorteada en el Grupo E, el cual comparte con Alemania, Ecuador y Curazao. Mientras tanto, Senegal forma parte del Grupo I, el ‘Grupo de la Muerte’, en el cual también están Francia, Noruega y el ganador del repechaje internacional entre Bolivia, Irak y Surinam.

En síntesis

  • Costa de Marfil y Senegal han sido añadidos a la lista de países con “restricciones parciales de entrada” a los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
  • Estas restricciones políticas podrían afectar la participación y el ingreso de ambas selecciones africanas (vigente y anterior campeón continental) de cara al Mundial 2026.
  • Costa de Marfil integra el Grupo E (con Alemania, Ecuador y Curazao), mientras que Senegal está en el Grupo I (con Francia, Noruega y un equipo del repechaje).
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
La decisión que tomó AFA con la gira de la Selección Argentina
Seleccion

La decisión que tomó AFA con la gira de la Selección Argentina

Las 13 figuras que Francia perdió tras el Mundial de Qatar 2022
Europa

Las 13 figuras que Francia perdió tras el Mundial de Qatar 2022

El importante puesto que Infantino le dio a Javier Zanetti en la FIFA
Fútbol Internacional

El importante puesto que Infantino le dio a Javier Zanetti en la FIFA

El gran objetivo que perseguirá Inter Miami en 2026 y el jugador de Barcelona que buscan para conseguirlo
MLS

El gran objetivo que perseguirá Inter Miami en 2026 y el jugador de Barcelona que buscan para conseguirlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo