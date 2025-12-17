A seis meses del Mundial 2026, dos nuevas selecciones clasificadas entraron en la ‘lista negra’ de Donald Trump

No es ningún secreto que la Administración de Donald Trump y la Casa Blanca han tomado una postura de blanco y negro con el resto del mundo. O estás aliado a Estados Unidos, o estás en contra suyo. Y eso implica que hay decenas de países enfrentados con el gigante norteamericano, incluyendo algunos que participan del Mundial 2026.

Donald Trump tiene una ‘lista negra’, de países cuyos ciudadanos no pueden ingresar a territorio estadounidense. En esa lista se encuentra, por ejemplo, Irán, país que está clasificado para la Copa del Mundo y que tendrá que solucionar sus diferencias para no tener problemas durante el campeonato. Sin embargo, en la más reciente actualización de la misma se han agregado otras dos naciones que jugarán el campeonato máximo.

Se trata de Costa de Marfil y Senegal, que de acuerdo a lo informado, fueron dos de los quince países añadidos a la lista “con restricciones parciales de entrada” a los Estados Unidos. Desde la Administración de Trump alegan que se trata de países con “altos porcentajes de crímenes” y “problemas con los registros de sus pasaportes”.

Estamos hablando ni más ni menos que del vigente campeón africano y del campeón previo, dos selecciones que esperan hacerlo bien y llegar lejos en el Mundial 2026, pero que podrían verse afectadas por esta situación política.

Senegal y Costa de Marfil, en la lista negra de Estados Unidos.

Habrá que ver cómo se resuelven estas diferencias entre Estados Unidos y los países africanos para ese entonces, y qué tipo de excepciones se aplican pensando en disputar el Mundial 2026 sin problemas.

Los grupos de Costa de Marfil y Senegal en el Mundial 2026

Costa de Marfil fue sorteada en el Grupo E, el cual comparte con Alemania, Ecuador y Curazao. Mientras tanto, Senegal forma parte del Grupo I, el ‘Grupo de la Muerte’, en el cual también están Francia, Noruega y el ganador del repechaje internacional entre Bolivia, Irak y Surinam.

